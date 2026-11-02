Optimalkan Gizi Anak, Dosen Universitas Muhammadiyah Pontianak Edukasi Ibu Balita dan Kader Posyandu

PONTIANAK POST – Universitas Muhammadiyah Pontianak terus memperkuat kontribusinya dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pada Sabtu (31/10), tim dosen Universitas Muhammadiyah Pontianak memberikan edukasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) serta literasi pangan sehat kepada ibu balita dan kader Posyandu Sakura.

Kegiatan bertema “Pemberdayaan Ibu Balita dan Kader melalui Edukasi PMBA dan Literasi Pangan Sehat untuk Mendukung Pemanfaatan Program MBG di Posyandu Sakura” tersebut diikuti 30 ibu balita dan lima kader posyandu.

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mendukung pemenuhan gizi anak, sekaligus memperkuat peran keluarga dan kader posyandu dalam menerapkan pola pemberian makan yang tepat.

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Ketua tim pengabdian, Marlenywati, S.Si., M.K.M., mengatakan pemberdayaan ibu balita dan kader posyandu menjadi langkah penting dalam mendukung peningkatan status gizi anak.

Menurutnya, ibu memiliki peran utama dalam menentukan pola pemberian makan anak di lingkungan keluarga. Sementara itu, kader posyandu menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kesehatan dan gizi kepada masyarakat.

Advertisement “Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu balita mengenai praktik pemberian makan yang tepat serta pemilihan pangan sehat bagi anak,” ucap Marlenywati.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pre-test untuk mengukur pengetahuan awal mengenai PMBA dan literasi pangan sehat.

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Materi PMBA disampaikan Ediansyah bersama Marlenywati. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai pemberian makanan sesuai tahapan usia anak, pemenuhan kebutuhan gizi, prinsip pemberian makan yang tepat, serta pentingnya membangun kebiasaan makan sehat sejak dini.

Sementara itu, materi literasi pangan sehat disampaikan Dr. Indah Budiastutik, SKM., M.Kes. "Materi yang saya sampaikan tersebut menekankan kemampuan ibu dan keluarga dalam mengenali, memilih, memahami, serta memanfaatkan pangan sehat dan bergizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan balita," kata Indah.

Menurtnya, edukasi juga diarahkan pada pemanfaatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara tepat. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya gizi seimbang, keamanan pangan, serta pemilihan makanan yang sesuai dengan kebutuhan anak.