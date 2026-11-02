Tengkuluk Mahkota Dayak Dait Diangkat Kembali, Warisan Budaya Air Besar Dibukukan

PONTIANAK POST – Warisan budaya masyarakat Dayak Dait di Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, berupa Tengkuluk Mahkota kembali diperkenalkan melalui penerbitan buku. Upaya ini dilakukan untuk mendokumentasikan pengetahuan budaya yang keberadaannya semakin memudar dalam ingatan kolektif masyarakat.

Buku berjudul Tengkuluk Mahkota Dayak Dait: Menyulam Kembali Warisan Budaya Air Besar diluncurkan dalam kegiatan diseminasi di GAIA Bumi Raya City, Pontianak, Jumat (30/10).

Advertisement Buku tersebut merupakan hasil penelitian dan pendokumentasian yang dilakukan tim dengan Putra Tarigas sebagai ketua, Reyhan Ainun Yafi, M.Pd. sebagai peneliti, serta Novrialdi Budi Putra sebagai penanggung jawab manajemen.

Penelitian itu menelusuri sejarah, bentuk, fungsi, dan nilai budaya Tengkuluk Mahkota Dayak Dait, khususnya dalam kehidupan masyarakat adat di wilayah Air Besar.

Tengkuluk Mahkota bukan sekadar penutup kepala tradisional, tetapi juga menyimpan pengetahuan, identitas, dan hubungan historis masyarakat dengan tradisi leluhur. Dokumentasi melalui buku diharapkan dapat menjadi sumber literasi sekaligus penghubung pengetahuan antargenerasi.

Advertisement Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Barat Juliadi, S.S., M.Sc. Dukungan juga datang dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat Rochma Hidayati dan Kepala UPT Museum Kalimantan Barat.

Sejumlah komunitas lokal, pegiat kebudayaan, akademisi, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pontianak turut menghadiri kegiatan tersebut.

Diskusi buku menghadirkan Direktur Eksekutif Institut Dayakologi R. Giring dan Kepala UPT Taman Budaya Kalimantan Barat Gabriel Armando, M.Sn. Diskusi membahas pentingnya penelitian, dokumentasi, dan publikasi pengetahuan budaya, terutama warisan masyarakat adat yang mulai kehilangan ruang dalam kehidupan sehari-hari.

Sekitar 200 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Panitia juga mendistribusikan 100 eksemplar buku kepada peserta dan penerima manfaat untuk memperluas akses terhadap hasil penelitian.

Tim riset berharap buku tersebut tidak hanya menjadi arsip akademik, tetapi juga bahan pembelajaran dan rujukan kebudayaan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.