Bahasan Soroti Penerangan dan Pemeliharaan Taman Parit Nanas Pontianak

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Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan (kiri) saat Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2027, Senin (2/11/2026). (Pemkot Pontianak)

Advertisement PONTIANAK POST – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memproses pemasangan lampu penerangan jenis high mast di Taman Parit Nanas, Pontianak Utara, untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung.

Perbaikan penerangan tersebut menjadi salah satu perhatian Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan setelah menerima masukan fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak.

Lampu high mast yang disiapkan memiliki jangkauan pencahayaan ke lima arah. Penerangan tersebut diharapkan dapat mengurangi area gelap yang berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas yang tidak semestinya, terutama pada malam hari.

"Kita tidak ingin kawasan yang sudah dibangun justru menjadi tempat aktivitas negatif. Karena itu, penerangan kita tingkatkan agar masyarakat bisa memanfaatkan taman dengan lebih nyaman," tutur Bahasan.

Pernyataan itu disampaikan seusai agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2027, Senin (2/11/2026).

Pemeliharaan Taman Jadi Perhatian Pemkot Pontianak

Bahasan mengatakan pembangunan ruang publik membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Karena itu, fasilitas yang telah dibangun perlu didukung anggaran pemeliharaan agar tetap berfungsi dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

"Taman yang sudah dibangun dengan anggaran cukup besar harus dijaga agar tetap bisa menjadi tempat rekreasi masyarakat, baik warga Pontianak maupun pengunjung dari luar daerah," terangnya.

Menurut Bahasan, tantangan pemerintah bukan hanya membangun fasilitas publik, tetapi juga mempertahankan kualitasnya melalui perawatan dan pengawasan secara konsisten.

"Yang berat itu sebenarnya pemeliharaan. Sama seperti meraih juara, mempertahankan juara biasanya lebih sulit daripada merebutnya. Begitu juga dengan fasilitas yang sudah dibangun, harus terus dirawat," ujarnya.

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Ia memastikan penataan dan pemeliharaan Taman Parit Nanas tetap menjadi perhatian Pemkot Pontianak.

Perbaikan penerangan dan perawatan berkelanjutan diharapkan membuat taman tersebut semakin layak menjadi ruang rekreasi masyarakat.

Bahasan menambahkan, berbagai masukan DPRD, mulai dari peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur hingga penataan ruang publik, menjadi bahan evaluasi pemerintah kota dalam menjalankan program pembangunan.