Bukan Hanya Pontianak, Banjir Rob Berpotensi Mengancam 4 Provinsi di Kalimantan Pada November

PONTIANAK POST – Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Kalimantan perlu meningkatkan kewaspadaan sepanjang November 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob yang mencakup sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, hingga Kalimantan Utara.

Peringatan ini menjadi perhatian bagi warga yang bermukim di sekitar pantai, muara sungai, dan kawasan pelabuhan.

Advertisement Pasalnya, banjir rob tidak hanya berpotensi menggenangi permukiman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam informasi resminya, BMKG menyebut fenomena fase Bulan Baru pada 9 November 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

Advertisement Berdasarkan pemantauan data tinggi muka air atau water level serta prediksi pasang surut, potensi banjir pesisir diperkirakan terjadi di sejumlah daerah pada 2-17 November 2026.

Empat Provinsi Kalimantan Masuk Peringatan BMKG

Di Kalimantan Barat, wilayah yang masuk daftar peringatan adalah pesisir Kota Pontianak. Potensi banjir rob di kawasan ini berlaku pada 12-17 November 2026.

Sementara di Kalimantan Tengah, terdapat enam lokasi yang perlu diperhatikan. Pesisir Kumai, Pantai Lunci, dan Kuala Jelai masuk periode 2-5 November.

Adapun Kuala Pembuang, Sampit, serta Kapuas tercatat berpotensi mengalami rob pada 3-5 November.

Kalimantan Selatan juga memiliki sejumlah kawasan pesisir dalam daftar BMKG. Barito Kuala, Banjar, Banjarmasin, dan Tanah Laut tercantum dalam peringatan, meskipun periode berlakunya belum dirinci pada halaman tersebut.