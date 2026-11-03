Gubernur Kalbar Ria Norsan Ajak Warga Perbanyak 3 Amalan Bekal Akhirat

PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan masyarakat untuk memperbanyak amal kebajikan sebagai bekal kehidupan akhirat. Ia menyebut ada tiga amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia, yakni ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa anak saleh.

Pesan tersebut disampaikan Norsan saat memberikan kuliah tujuh menit (kultum) usai salat Subuh berjemaah di Masjid Al Jariyah, Kabupaten Bengkayang, Sabtu (31/10).

Di hadapan jemaah, Norsan mengingatkan bahwa kematian merupakan kepastian yang akan dialami setiap manusia tanpa memandang usia, jabatan, maupun status sosial. Karena itu, setiap orang perlu memanfaatkan waktu hidup dengan memperbanyak amal kebaikan.

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“Kita tidak pernah tahu kapan kematian itu datang. Pak Camat pasti mati, gubernur pasti mati, kita semua pasti mati. Kematian adalah sebuah kepastian yang akan datang kepada setiap manusia tanpa terkecuali,” ujarnya.

Dengan penyampaian santai yang sesekali diselingi humor, Norsan mengajak jemaah untuk melakukan introspeksi diri dan mempersiapkan bekal kehidupan akhirat.

Advertisement “Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau umur kita sudah 59 tahun, 11 bulan, dan 29 hari, bersiap-siaplah. Artinya, tinggal menunggu dipanggil oleh malaikat,” ucapnya yang disambut tawa jemaah.

Ia menjelaskan, ketika seseorang meninggal dunia, harta benda dan kemewahan yang dimiliki selama hidup tidak dapat dibawa ke alam kubur. Bekal yang tersisa adalah amal perbuatan yang telah dilakukan.

“Ketika kita meninggal dunia, tidak ada lagi yang bisa kita bawa. Rumah mewah, tempat tidur yang empuk, hingga kendaraan bagus tidak akan menemani kita di alam kubur. Yang menjadi bekal hanyalah amal perbuatan selama hidup di dunia,” jelasnya.

Karena itu, Norsan mengajak masyarakat memperhatikan tiga amalan yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa anak saleh.

Menurutnya, ilmu yang diajarkan dan diamalkan untuk kebaikan akan terus memberikan manfaat bagi orang lain. Begitu pula sedekah jariyah, seperti pembangunan sarana ibadah dan fasilitas umum yang digunakan masyarakat.