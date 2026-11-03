Pemkot Pontianak Integrasikan Bank Sampah Mini dengan Tabungan Pelajar

PONTIANAK POST - Sebanyak 49.351 rekening tabungan pelajar tercatat di Kota Pontianak melalui program Simpanan Pelajar (SimPel). Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mendorong perluasan program tersebut dengan mengintegrasikannya bersama bank sampah mini di sekolah. Melalui langkah ini, pelajar tidak hanya dibiasakan menabung sejak dini, tetapi juga diajarkan mengelola sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, program SimPel telah berjalan selama beberapa tahun dan terus disosialisasikan kepada sekolah-sekolah. Kali ini, sosialisasi kembali digelar di SMP Negeri 22 dan SD Negeri 15 Pontianak dengan melibatkan pihak sekolah, guru, serta Bank Kalbar.

"Kita juga mengajak sekolah dan para guru untuk meningkatkan akses keuangan bagi pelajar," ujarnya usai Sosialisasi Simpanan Pelajar dan Bank Sampah Mini di SDN 15 Pontianak Selatan, Senin (2/11).

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Menurut Edi, membiasakan anak menabung merupakan bagian dari pendidikan karakter yang perlu ditanamkan sejak usia sekolah. Kebiasaan tersebut mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan menentukan prioritas dalam menggunakan uang. Ia berharap makin banyak siswa yang memiliki tabungan.

"Jumlahnya akan terus kita tingkatkan. Kalau bisa semuanya ikut, tidak hanya sekolah negeri, tetapi juga swasta, madrasah, dan pondok-pondok pesantren," katanya.

Advertisement Upaya memperluas akses keuangan tersebut turut menjadi bagian dari capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak yang berhasil meraih TPAKD Award 2026 kategori TPAKD Terbaik Tingkat Kota Wilayah Kalimantan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot Pontianak terus berkolaborasi dengan Bank Kalbar serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah menghubungkan program tabungan pelajar dengan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah.

Melalui konsep tersebut, siswa didorong membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah. Sampah kemudian ditimbang dan dinilai berdasarkan jenisnya, sebelum hasil penjualannya dimasukkan ke rekening tabungan masing-masing.

"Kita juga menggalakkan bank sampah mini di sekolah-sekolah. Anak-anak bisa membawa sampah dari rumah, kemudian ditimbang, dinilai, dan hasilnya dimasukkan ke dalam tabungan," jelas Edi.

Ia menilai pendekatan tersebut memberikan manfaat ganda. Selain membangun kebiasaan menabung, siswa juga belajar bahwa sampah yang dikelola dengan baik memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan kembali. Pendidikan keuangan tidak harus dimulai dari jumlah uang yang besar. Hal terpenting adalah membentuk kebiasaan menyisihkan uang secara konsisten dan menggunakannya sesuai kebutuhan.

"Disiplin menabung itu sangat penting. Anak-anak juga harus cerdas menggunakan uang untuk keperluan yang memang dibutuhkan dan untuk masa depan mereka," pesannya.