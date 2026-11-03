Antisipasi Banjir dan Longsor, BWS Kalimantan I Bangun Perkuatan Tebing di Aliran Sungai Raya Dalam

PONTIANAK POST - Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melaksanakan pembangunan perkuatan tebing Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pembangunan ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas tebing sungai sekaligus mengurangi risiko erosi dan longsor yang berpotensi mengancam kawasan di sekitarnya.

Pekerjaan perkuatan tebing tersebut dilaksanakan pada bagian tebing drainase utama Sungai Raya Dalam dengan panjang mencapai 545 meter. Pembangunan yang menggunakan Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan mampu memperkuat struktur tebing yang selama ini berpotensi mengalami gerusan akibat aliran air.

Kepala Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan Rusly Effendi Hartono, mengatakan pembangunan turap tersebut memiliki tujuan utama menjaga kestabilan tebing sungai, mencegah erosi akibat gerusan arus, serta mengurangi potensi longsor yang dapat berdampak terhadap lahan dan kawasan di sekitarnya.

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Menurutnya, pembangunan ini juga menjadi bagian dari upaya melindungi berbagai infrastruktur dan fasilitas umum di kawasan Sungai Raya Dalam.

"Tujuan pembangunan turap ini untuk melindungi infrastruktur, mengamankan permukiman warga, jalan umum, serta fasilitas lainnya yang berada di sekitar Sungai Raya Dalam. Dengan adanya perkuatan tebing ini, diharapkan kawasan tersebut lebih terlindungi dari ancaman erosi maupun longsor," jelas Effendi.

Advertisement Selain memperkuat struktur tebing, pembangunan tersebut juga diharapkan dapat menjaga fungsi saluran drainase agar aliran air tetap lancar dan kapasitas saluran dapat dipertahankan secara optimal.

Kondisi saluran yang terjaga dinilai penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya air, terutama ketika terjadi peningkatan debit air akibat curah hujan tinggi. Dengan demikian, potensi genangan maupun banjir di kawasan sekitar diharapkan dapat diminimalkan.

Pembangunan perkuatan tebing Sungai Raya Dalam ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap upaya pengendalian banjir di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.