Kemenkum Kalbar Evaluasi Layanan Bantuan Hukum di Kubu Raya Guna Pastikan Akses Keadilan

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat menggelar agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2026. Kegiatan peninjauan lapangan ini dilaksanakan di Kantor Bupati Kubu Raya pada Senin (2/11).

Langkah pengawasan ini ditempuh guna menjamin seluruh operasional layanan bantuan hukum di wilayah tersebut telah memenuhi standar pelayanan yang diamanatkan regulasi. Proses evaluasi difasilitasi melalui diskusi teknis lintas sektoral bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya selaku unsur pengguna layanan.

Dalam pertemuan tersebut, tim Penyuluh Hukum Kemenkum Kalbar membedah efektivitas peran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pengecekan difokuskan pada pemetaan ketersediaan akses masyarakat terhadap layanan pendampingan perkara litigasi maupun nonlitigasi.

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Menindaklanjuti hasil tinjauan, Kemenkum Kalbar mendesak adanya percepatan penjaringan calon PBH baru. Sosialisasi masif bersama pemerintah daerah mutlak diperlukan agar Kabupaten Kubu Raya segera memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berstatus terakreditasi guna menjangkau populasi masyarakat yang lebih luas.

Selain memperbanyak kuantitas OBH, tim Kemenkum Kalbar juga menginstruksikan integrasi peran PBH ke dalam operasional Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat Desa/Kelurahan. Sinergi ini dinilai krusial untuk mendekatkan layanan informasi dan konsultasi hukum langsung ke tingkat akar rumput.