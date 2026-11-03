Pastikan Kepastian Hukum, Kemenkum Kalbar Harmonisasi Raperda Perlindungan Guru Kubu Raya
PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat menggelar rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kubu Raya. Agenda yang membedah regulasi Perlindungan Guru ini dilangsungkan secara hibrida di Ruang Rapat Kerja Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar pada Selasa (3/11).
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Lanang Dwi Kurniawan, yang memimpin jalannya pertemuan menegaskan pentingnya perumusan payung hukum tersebut. Menurutnya, regulasi daerah ini wajib merumuskan kepastian perlindungan profesi, jaminan keselamatan kerja, serta rasa aman bagi para tenaga pendidik saat menjalankan tugas fungsionalnya.
Di sisi lain, Lanang turut mengingatkan tim pemrakarsa agar tetap berpatokan pada batas kewenangan pemerintah kabupaten. Sinkronisasi muatan materi dengan undang-undang di sektor pendidikan dinilai sangat krusial demi mencegah terjadinya tumpang tindih aturan yang dapat memicu ketidakefektifan regulasi di lapangan.
Menanggapi masukan tersebut, perwakilan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kubu Raya, Muhammad Firdaus, mengutarakan urgensi pengesahan aturan ini. Merujuk pada amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah daerah dituntut hadir secara konstitusional untuk menjamin kesejahteraan dan proteksi hukum para pengajar.
Memasuki sesi telaah substansi, Tim Kerja III Kanwil Kemenkum Kalbar bersama peserta rapat membedah naskah secara perinci dari pasal ke pasal. Sinkronisasi norma disesuaikan dengan pedoman terbaru, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Selain itu, tata cara penulisan draf juga diselaraskan dengan standar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Penyelarasan format dan struktur kalimat ini bertujuan agar rumusan hukum yang dihasilkan bersifat lugas, konsisten, dan terhindar dari bias multitafsir.
Berdasarkan hasil tinjauan komprehensif tersebut, forum menyepakati pengembalian draf Ranperda Perlindungan Guru kepada pihak pemrakarsa. DPRD Kubu Raya diminta segera mengakomodasi sejumlah perbaikan redaksional maupun substansial hasil rapat, untuk kemudian mengunggah ulang naskah yang telah direvisi melalui sistem aplikasi e-Harmon guna memasuki tahapan harmonisasi lanjutan.