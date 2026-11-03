Kemenkum Kalbar Gelar Monev Layanan Bantuan Hukum bagi Anak di LPKA Kelas II Sungai Raya

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat menggelar agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2026 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, pada Selasa (3/11).

Agenda pengawasan lapangan ini bertujuan memastikan setiap layanan pendampingan hukum oleh lembaga Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi telah memenuhi standar operasional. Perhatian khusus diarahkan pada pemenuhan hak-hak konstitusional kelompok rentan, terutama anak yang berhadapan dengan hukum.

Kedatangan tim peninjau Kemenkum Kalbar—yang terdiri atas jajaran fungsional Penyuluh Hukum lintas jenjang dan peserta program MagangHub—disambut langsung oleh Kepala Subseksi Registrasi LPKA Kelas II Sungai Raya, Chairani Ramadan, beserta jajarannya.

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Selama kunjungan berlangsung, tim memverifikasi efektivitas layanan hukum dengan menelusuri langsung ke institusi tempat penerima bantuan dibina. Selain memantau aspek pendampingan perkara litigasi, evaluasi ini juga difokuskan pada perluasan sinergi layanan hukum nonlitigasi. Kolaborasi tersebut mencakup agenda penyuluhan dan pemberdayaan guna mendongkrak tingkat kesadaran hukum para penghuni LPKA.

Melalui peninjauan ini, petugas juga menginventarisasi beragam kendala dan hambatan teknis yang dihadapi PBH di lapangan. Pemetaan masalah tersebut dinilai krusial sebagai basis data empiris untuk menyempurnakan kualitas layanan pendampingan di masa mendatang.