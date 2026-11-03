Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Metropolis

Kemenkum Kalbar Gelar Monev Layanan Bantuan Hukum bagi Anak di LPKA Kelas II Sungai Raya

M
Penulis: Miftahul Khair
Kanwil Kemenkum Kalbar menggelar monev di LPKA Kelas II Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, pada Selasa (3/11). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)
Kanwil Kemenkum Kalbar menggelar monev di LPKA Kelas II Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, pada Selasa (3/11). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)

Advertisement

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat menggelar agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2026 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, pada Selasa (3/11).

Agenda pengawasan lapangan ini bertujuan memastikan setiap layanan pendampingan hukum oleh lembaga Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi telah memenuhi standar operasional. Perhatian khusus diarahkan pada pemenuhan hak-hak konstitusional kelompok rentan, terutama anak yang berhadapan dengan hukum.

Kedatangan tim peninjau Kemenkum Kalbar—yang terdiri atas jajaran fungsional Penyuluh Hukum lintas jenjang dan peserta program MagangHub—disambut langsung oleh Kepala Subseksi Registrasi LPKA Kelas II Sungai Raya, Chairani Ramadan, beserta jajarannya.

Advertisement

Baca Juga: Pastikan Kepastian Hukum, Kemenkum Kalbar Harmonisasi Raperda Perlindungan Guru Kubu Raya

Selama kunjungan berlangsung, tim memverifikasi efektivitas layanan hukum dengan menelusuri langsung ke institusi tempat penerima bantuan dibina. Selain memantau aspek pendampingan perkara litigasi, evaluasi ini juga difokuskan pada perluasan sinergi layanan hukum nonlitigasi. Kolaborasi tersebut mencakup agenda penyuluhan dan pemberdayaan guna mendongkrak tingkat kesadaran hukum para penghuni LPKA.

Melalui peninjauan ini, petugas juga menginventarisasi beragam kendala dan hambatan teknis yang dihadapi PBH di lapangan. Pemetaan masalah tersebut dinilai krusial sebagai basis data empiris untuk menyempurnakan kualitas layanan pendampingan di masa mendatang.

Advertisement

Sebagai langkah tindak lanjut, Tim Pengawas Daerah (Panwasda) Kemenkum Kalbar akan menyusun laporan komprehensif terkait hasil pemantauan. Laporan evaluasi ini akan digunakan sebagai rujukan utama dalam merumuskan strategi perbaikan sistem, demi menjamin hadirnya akses keadilan yang inklusif, terukur, dan tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Barat.

Advertisement
Editor : Miftahul Khair
Bagikan:

Artikel Terkait

Kemenkum Kalbar Evaluasi Layanan Bantuan Hukum di Kubu Raya Guna Pastikan Akses Keadilan

Kemenkum Kalbar Evaluasi Layanan Bantuan Hukum di Kubu Raya Guna Pastikan Akses Keadilan

Kemenkum Kalbar laksanakan Monev layanan bantuan hukum di Kabupaten Kubu Raya guna pastikan akses keadilan bagi masyarakat berjalan tepat sa

Siap Sambut Monev TP PKK Kalbar, Pengurus PKK Mempawah Genjot Kesiapan Administrasi dan Program

Siap Sambut Monev TP PKK Kalbar, Pengurus PKK Mempawah Genjot Kesiapan Administrasi dan Program

TP PKK Mempawah matangkan persiapan kunjungan kerja dan monev TP PKK Provinsi Kalbar demi optimalkan program kerja di daerah.

Evaluasi Posbankum, Kemenkum Kalbar Benahi Akurasi Data Paralegal dan Layanan Hukum

Evaluasi Posbankum, Kemenkum Kalbar Benahi Akurasi Data Paralegal dan Layanan Hukum

Kemenkum Kalbar menggelar evaluasi Posbankum guna membenahi akurasi data paralegal dan memastikan layanan bantuan hukum berjalan optimal.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer