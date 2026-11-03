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Metropolis

Usai Rehabilitasi Gedung, Kakanwil Kemenkum Kalbar Tinjau Langsung Kesiapan Fasilitas Ruang Kerja

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Penulis: Miftahul Khair
Kakanwil Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora menginspeksi pembangunan ruang kerja operasional yang baru selesai direhab pada Selasa (3/11). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)
Kakanwil Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora menginspeksi pembangunan ruang kerja operasional yang baru selesai direhab pada Selasa (3/11). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)

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PONTIANAK POST – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, melakukan inspeksi langsung terhadap sejumlah ruang kerja operasional yang baru rampung direhabilitasi. Peninjauan kelayakan fasilitas yang berlangsung pada Selasa (3/11) ini bertujuan memastikan seluruh ruangan siap ditempati kembali oleh para pegawai.

Dalam pengecekan tersebut, Jonny memantau secara detail kondisi fisik infrastruktur, kelengkapan sarana perabot pendukung, hingga fungsi utilitas vital seperti kelancaran instalasi pendingin ruangan (AC) dan ketersediaan air di toilet. Evaluasi menyeluruh ini dilakukan agar proses relokasi pegawai berjalan tanpa kendala teknis, sehingga ritme kerja kedinasan dapat segera beroperasi secara nyaman dan maksimal.

Menyikapi pembaruan fasilitas ini, Jonny menginstruksikan seluruh jajarannya untuk merawat aset negara tersebut. Ia menekankan bahwa ekosistem kerja yang bersih, rapi, dan tertata apik berbanding lurus dengan tingkat kesehatan fisik, kenyamanan psikologis, serta produktivitas harian pegawai negeri.

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“Ruangan yang telah direhabilitasi harus dimanfaatkan dan dijaga dengan baik. Saya berharap seluruh pegawai memiliki kepedulian untuk menjaga kebersihan, kerapian, serta fasilitas yang tersedia agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat,” tegas Jonny.

Melalui inspeksi kesiapan infrastruktur ini, Kanwil Kemenkum Kalbar berupaya menghadirkan iklim birokrasi yang kondusif. Pemenuhan fasilitas tata ruang yang representatif dan memadai diyakini mampu memacu semangat aparatur dalam memberikan standar pelayanan publik terbaik bagi masyarakat luas.

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Editor : Miftahul Khair
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