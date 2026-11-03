Dorong Hilirisasi Inovasi, Kemenkum Kalbar Gelar Webinar Road to Forum Bisnis Paten 2026

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali memacu pemanfaatan hasil riset dan kekayaan intelektual (KI) daerah agar berdaya guna di sektor industri. Komitmen ini direalisasikan melalui penyelenggaraan Webinar Road to Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) Tahun 2026 yang dipusatkan di Universitas Muhammadiyah (UM) Pontianak, Senin (2/11).

Agenda strategis ini merangkul unsur perguruan tinggi, inventor, pemerintah daerah, hingga mitra pelaku usaha. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang pemanasan menuju puncak FBPI yang akan dihelat di Jakarta pada 3–5 November mendatang. Fokus utama webinar ini adalah mengedukasi pelindungan paten serta membuka keran komersialisasi invensi lokal agar memiliki nilai tambah ekonomi.

Dalam arahannya, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, memotivasi kalangan sivitas akademika untuk jeli memetakan potensi KI dari setiap produk penelitian. Ia membedah klasifikasi pelindungan hukum, detail perbedaan antara paten biasa dan paten sederhana, serta ragam layanan Kemenkum yang disiapkan untuk menunjang legalitas inovator.

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“Potensi inovasi di Kalimantan Barat harus terus kita dorong agar tidak berhenti pada tahap penelitian. Hasil invensi perlu diidentifikasi, dilindungi melalui mekanisme kekayaan intelektual, kemudian dikembangkan bersama mitra industri sehingga mampu menghasilkan produk yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat,” tegas Jonny.

Merespons paparan tersebut, Wakil Rektor II UM Pontianak mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya menaungi 142 dosen aktif dengan tujuh draf permohonan paten sederhana yang tengah diproses. Fakta ini mengindikasikan tingginya potensi invensi di lingkungan kampus yang menuntut pendampingan legalitas secara berkelanjutan.

Advertisement Memasuki sesi panel, tim Sentra KI LP3M UM Pontianak mengurai prosedur teknis pengajuan paten dari tahap identifikasi hingga pendaftaran. Turut hadir perwakilan Universitas Tanjungpura (Untan) yang membagikan kisah sukses hilirisasi riset bersama pihak industri, seperti terobosan teknologi pengeringan bahan pangan serta pembuatan sekat kanal berbahan serat kelapa untuk mitigasi lahan gambut.