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Metropolis

Octavianus Ekeng dan Martin Luther Resmi Pimpin Golkar Melawi-Sekadau, Bersiap Menuju Pemilu 2029

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Penulis: Deny Hamdani
Jajaran pengurus Golkar Kalbar menghadiri Musda DPD Golkar Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau. (ISTIMEWA)
Jajaran pengurus Golkar Kalbar menghadiri Musda DPD Golkar Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau. (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST – Partai Golkar Kalimantan Barat terus memperkuat proses konsolidasi organisasi kepartaian di Kabupaten Melawi dan Sekadau dalam Musda yakni  terpilihnya dua ketua DPD II di masing-masing daerah.

Octavianus Ekeng terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Melawi dalam musyawarah daerah (Musda) pada 31 Oktober 2026. Sementara Martin Luther terpilih memimpin DPD Golkar Kabupaten Sekadau melalui Musda pada 1 November 2026.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kalimantan Barat, Fransiskus Ason, mengatakan kedua ketua yang terpilih memiliki tanggung jawab untuk memperkuat struktur organisasi dan menyatukan kader partai hingga tingkat bawah.

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Octavianus diketahui merupakan pengurus harian Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Melawi. Adapun Martin Luther merupakan anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan Sanggau-Sekadau.

Ason yang sebelumnya menjabat Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten Sekadau berharap kepengurusan baru segera menuntaskan konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa.

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Menurut dia, konsolidasi juga harus menjadi momentum merangkul seluruh kader, termasuk mereka yang sebelumnya memiliki perbedaan pandangan di internal partai.

“Tidak ada lagi blok kiri dan kanan, tetapi semuanya bersatu memperkuat Golkar kedepannya. Harapan kita Golkar semakin solid dan siap menghadapi Pemilu 2029,” ujar Fransiskus.

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Ia menambahkan, soliditas organisasi menjadi salah satu agenda penting untuk memperkuat kerja politik partai sekaligus meningkatkan perolehan suara dan kursi Golkar di parlemen, khususnya di Kabupaten Melawi dan Sekadau pada Pemilu 2029. (den)

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Editor : Miftahul Khair
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