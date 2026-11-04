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Metropolis

Gubernur Ria Norsan Soroti Antrean Pasien Dokter Spesialis di RSUD Soedarso

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Penulis: Novantar Ramses Negara
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat bertemu pasien rawat inap di RSUD Soedarso. (ADPIM PEMPROV KALBAR)
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat bertemu pasien rawat inap di RSUD Soedarso. (ADPIM PEMPROV KALBAR)

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PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyoroti waktu tunggu pasien yang hendak mendapatkan pelayanan dokter spesialis di RSUD Soedarso Pontianak. Ia meminta tenaga medis meningkatkan kedisiplinan agar pasien tidak terlalu lama menunggu untuk mendapatkan penanganan.

Hal itu disampaikan Norsan setelah berdialog dengan sejumlah pasien saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit rujukan utama Kalimantan Barat tersebut, Senin (2/11).

“Dari hasil dialog dengan masyarakat, secara umum pelayanan sudah dinilai bagus. Namun, masih ada keluhan terkait pelayanan dokter spesialis karena pasien harus menunggu cukup lama,” ungkapnya.

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Dalam sidak tersebut, Norsan menemukan salah satu penyebab keterlambatan pelayanan di poliklinik adalah dokter spesialis yang sedang melakukan tindakan operasi. Kondisi tersebut membuat pasien yang menunggu pemeriksaan harus mengalami penundaan pelayanan.

Menanggapi hal itu, Norsan meminta dokter yang bertugas di RSUD Soedarso lebih disiplin dalam mengatur waktu dan memperhatikan kebutuhan pasien.

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“Saya meminta kepada para dokter yang bekerja di rumah sakit ini agar disiplin dengan waktu, karena pasien sudah lama menunggu dan membutuhkan pertolongan dengan cepat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan dokter dan perawat agar mengedepankan nilai kemanusiaan dalam memberikan pelayanan. Menurutnya, tenaga kesehatan tidak hanya dituntut menjalankan tugas secara profesional, tetapi juga perlu melayani pasien dengan tulus dan penuh empati.

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“Dokter dilantik pertama kali adalah untuk kemanusiaan dan menolong orang. Saya berpesan kepada para dokter dan perawat agar melayani masyarakat dengan senang hati dan ikhlas, sehingga hal tersebut dapat menjadi amal di kemudian hari,” pesannya.

Norsan berharap manajemen RSUD Soedarso mengevaluasi pengaturan jadwal dokter agar pelayanan di poliklinik tetap berjalan meskipun dokter harus menangani tindakan medis lainnya. Ia juga meminta agar pasien memperoleh informasi apabila terjadi keterlambatan pelayanan.

Menurutnya, sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalbar, RSUD Soedarso perlu memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan manusiawi kepada masyarakat.

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Editor : Rafael B. Junior
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