Dari Lahan Baru Menuju Lumbung Pangan, Kalbar Perkuat Fondasi Swasembada

PONTIANAK POST — Di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, rencanamembuka sawah barutidakcukuphanya memastikan lahan tersedia, tetapi juga siapa petani yang akan mengelolanya, bagaimana air dialirkan, dan kapan penanaman benar-benar berlangsung. Pemerintah kabupaten pada April 2026 mengusulkan Sungai Kakap, Sungai Ambawang, dan Terentang sebagai lokasi potensial cetak sawah, seraya menekankan pentingnya validasi lahan dan kelompok tani.

Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) 2026 di Kalimantan Barat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/Kpts./PW.020/M/02/2026 yang dirujuk Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Barat, provinsi ini memiliki target pembukaan 7.100 hektare sawah baru. Sebarannya antara lain Ketapang 1.000 hektare, Sekadau 950 hektare, Kapuas Hulu 850 hektare, dan Kubu Raya 600 hektare. Seluruh angka tersebut merupakan target, bukan luas sawah yang telah selesai dibangun atau sudah dipanen.

Perluasan areal tanam dilakukan di tengah kebutuhan menjaga basis produksi yang sudah ada. Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat menetapkan luas panen padi 2025 sebesar 263,55 ribu hektare, dengan produksi 757,83 ribu ton gabah kering giling (GKG). Jika dikonversi menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksinya mencapai 448,33 ribu ton. Angka tetap tersebut menjadi titik awal untuk menilai apakah sawah tambahan kelak benar-benar meningkatkan kapasitas produksi provinsi.

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Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Herti Herawati, dalam pemberitaan September 2026, menegaskan bahwa program cetak sawah merupakan bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah. “Program cetak sawah ini merupakan salah satu langkah strategis kita untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung Kalimantan Barat menuju swasembada pangan,” ujarnya.

Namun, perluasan lahan bukan pekerjaan yang selesai pada tahap pembersihan vegetasi. Setelah survei, investigasi, dan desain (SID), pekerjaan harus dilanjutkan dengan penyiapan petak sawah, pengaturan tata air, perbaikan akses, penetapan calon petani dan calon lokasi (CPCL), penyediaan benih serta sarana produksi, hingga pengolahan tanah dan tanam pertama. Keberlanjutan musim tanam berikutnya menjadi ukuran yang tidak kalah penting dari penyelesaian konstruksi.

Advertisement Dalam pemberitaan RRI pada 12 April 2026, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kubu Raya Agus Siswandi menekankan perlunya memastikan petani tersedia sebelum bantuan dan pembukaan lahan dijalankan. “Kami tidak mau, ketika lahan sawahnya sudah dicetak dan lahannya sudah dioptimalisasikan, namun tidak ada petaninya,” katanya. Pemerintah daerah juga menyebut pentingnya pendampingan penyuluh dan penguatan Brigade Pangan agar lahan tidak terbengkalai.

Gambaran tantangan teknis juga muncul di Kapuas Hulu. Pontianak Post pada 5 Maret 2026 melaporkan keluhan Kepala Desa Sukamaju, Hasbi, mengenai kesiapan irigasi, tanggul, serta sisa kayu dan akar pada lokasi cetak sawah tahun anggaran 2025. Laporan tersebut menjadi pengingat bahwa pembukaan lahan harus diikuti kondisi petak yang siap diolah. Status penyelesaian persoalan di lokasi itu hingga awal November 2026 masih memerlukan konfirmasi lapangan; persoalan tahun 2025 tersebut tidak dapat dipakai sebagai angka kemajuan program 2026.

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Pada tingkat nasional, Kementerian Pertanian menargetkan konstruksi program cetak sawah 2026 selesai paling lambat 30 November 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, “Kita harus menambah luas tanam dan meningkatkan produktivitas. Itu kunci menuju swasembada pangan.” Arahan tersebut menempatkan perluasan areal dan peningkatan hasil per hektare sebagai dua agenda yang perlu berjalan beriringan.

Hingga penelusuran sumber publik pada 4 November 2026, angka realisasi fisik, luas yang sudah ditanami, dan luas yang telah panen secara khusus dari target CSR Kalimantan Barat 7.100 hektare tahun 2026 belum dapat diverifikasi secara terbuka per kabupaten. Karena itu, capaian program belum dapat disimpulkan hanya dari target yang telah ditetapkan. Data 2025 yang tersedia pada Dashboard Swasembada Kementerian Pertanian juga harus dibaca sebagai tahun program berbeda, bukan realisasi target 2026.

Sambas memberikan pembanding dari kawasan produksi yang telah berjalan. Berdasarkan laporan resmi Kementerian Pertanian pada akhir Oktober, realisasi luas tambah tanam (LTT) padi Kalimantan Barat pada Januari–September 2026 mencapai 283.467,34 hektare, naik 33.919,59 hektare dibanding periode yang sama pada 2025. Sambas menyumbang 68.188,69 hektare atau sekitar seperempat total provinsi. LTT merupakan akumulasi kegiatan tanam dalam suatu periode, bukan luas lahan baru hasil cetak sawah.