Windy Prihastari Tuntaskan Diklat Asesor Kompetensi Pemerintahan 2026 untuk Tingkatkan Kualitas ASN

PONTIANAK POST - Upaya meningkatkan kualitas ASN di Kalimantan Barat tidak hanya dilakukan melalui pembinaan terhadap para aparatur, tetapi juga dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengembangan kompetensi.

Komitmen itu ditunjukkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar, Windy Prihastari, dengan menuntaskan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Asesor Kompetensi Pemerintahan Tahun 2026. Diklat yang diselenggarakan BPSDM Kementerian Dalam Negeri tersebut resmi ditutup di Jakarta, Sabtu (31/10).

Keikutsertaan Windy dalam pelatihan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas profesional, khususnya dalam pelaksanaan asesmen kompetensi pemerintahan. Kemampuan asesor dinilai penting untuk memastikan proses penilaian kompetensi aparatur berlangsung secara profesional, objektif, dan akuntabel.

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Windy mengatakan, peningkatan kapasitas diri merupakan proses yang harus terus dilakukan, termasuk bagi aparatur yang telah menduduki jabatan pimpinan. Sebab, kualitas ASN tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki, tetapi juga kemauan untuk terus belajar, beradaptasi, serta mengembangkan potensi.

“Menjadi ASN berkualitas bukan tentang siapa yang paling pintar, dan hebat, melainkan siapa yang paling gigih mengembangkan potensi diri demi memberikan pengabdian terbaik,” ungkapnya.

Advertisement Menurutnya, pengembangan kompetensi aparatur harus memiliki tujuan yang jelas, yakni mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin profesional, responsif, dan berkualitas. Karena itu, pendidikan dan pelatihan tidak semestinya hanya dipandang sebagai kegiatan untuk memenuhi kewajiban pengembangan kapasitas.

Pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh harus dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Peningkatan kompetensi ASN menjadi penting sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Windy menjelaskan, kompetensi asesor memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan SDM pemerintahan. Asesor dibutuhkan untuk memastikan proses penilaian kemampuan aparatur dilakukan berdasarkan standar yang terukur.

Dengan asesmen yang profesional dan objektif, pemetaan potensi serta kompetensi ASN diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat. Hasilnya dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan pengembangan kapasitas aparatur agar sesuai dengan kemampuan dan tuntutan tugas pemerintahan.

“Penguatan kompetensi asesor juga diharapkan mendukung terwujudnya ASN yang berintegritas dan mampu menjalankan tanggung jawab secara optimal,” katanya.