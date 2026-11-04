Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Metropolis

Windy Prihastari Tuntaskan Diklat Asesor Kompetensi Pemerintahan 2026 untuk Tingkatkan Kualitas ASN

I
Penulis: Idil Aqsa Akbary
Windy Prihastari saat diwawancarai awak media usai terpilih kembali memimpin Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Kalbar periode 2026–2031. (ISTIMEWA)
Windy Prihastari saat diwawancarai awak media usai terpilih kembali memimpin Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Kalbar periode 2026–2031. (ISTIMEWA)

Advertisement

PONTIANAK POST - Upaya meningkatkan kualitas ASN di Kalimantan Barat tidak hanya dilakukan melalui pembinaan terhadap para aparatur, tetapi juga dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengembangan kompetensi.

Komitmen itu ditunjukkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar, Windy Prihastari, dengan menuntaskan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Asesor Kompetensi Pemerintahan Tahun 2026. Diklat yang diselenggarakan BPSDM Kementerian Dalam Negeri tersebut resmi ditutup di Jakarta, Sabtu (31/10).

Keikutsertaan Windy dalam pelatihan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas profesional, khususnya dalam pelaksanaan asesmen kompetensi pemerintahan. Kemampuan asesor dinilai penting untuk memastikan proses penilaian kompetensi aparatur berlangsung secara profesional, objektif, dan akuntabel.

Advertisement

Baca Juga: BPSDM Kalbar Luncurkan Logo ASN Muda Pembelajar, Dorong Budaya Belajar Berkelanjutan

Windy mengatakan, peningkatan kapasitas diri merupakan proses yang harus terus dilakukan, termasuk bagi aparatur yang telah menduduki jabatan pimpinan. Sebab, kualitas ASN tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki, tetapi juga kemauan untuk terus belajar, beradaptasi, serta mengembangkan potensi.

“Menjadi ASN berkualitas bukan tentang siapa yang paling pintar, dan hebat, melainkan siapa yang paling gigih mengembangkan potensi diri demi memberikan pengabdian terbaik,” ungkapnya.

Advertisement

Menurutnya, pengembangan kompetensi aparatur harus memiliki tujuan yang jelas, yakni mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin profesional, responsif, dan berkualitas. Karena itu, pendidikan dan pelatihan tidak semestinya hanya dipandang sebagai kegiatan untuk memenuhi kewajiban pengembangan kapasitas.

Pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh harus dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Peningkatan kompetensi ASN menjadi penting sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Windy menjelaskan, kompetensi asesor memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan SDM pemerintahan. Asesor dibutuhkan untuk memastikan proses penilaian kemampuan aparatur dilakukan berdasarkan standar yang terukur.

Dengan asesmen yang profesional dan objektif, pemetaan potensi serta kompetensi ASN diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat. Hasilnya dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan pengembangan kapasitas aparatur agar sesuai dengan kemampuan dan tuntutan tugas pemerintahan. 

“Penguatan kompetensi asesor juga diharapkan mendukung terwujudnya ASN yang berintegritas dan mampu menjalankan tanggung jawab secara optimal,” katanya.

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Bupati Sujiwo Tekankan Optimisme dan Kekompakan ASN Kubu Raya untuk Tingkatkan Pelayanan

Bupati Sujiwo Tekankan Optimisme dan Kekompakan ASN Kubu Raya untuk Tingkatkan Pelayanan

Bupati Sujiwo mendorong ASN Kubu Raya membangun optimisme, semangat kerja, kekompakan, dan kolaborasi demi pelayanan publik.

Bupati Romi Wijaya Dorong Kerja Sama TASPEN Berikan Manfaat Nyata bagi ASN Kayong Utara

Bupati Romi Wijaya Dorong Kerja Sama TASPEN Berikan Manfaat Nyata bagi ASN Kayong Utara

Bupati Kayong Utara Romi Wijaya mendorong kerja sama TASPEN berdampak nyata bagi perlindungan dan kesejahteraan ASN.

ASN Pemkab Sintang Ikuti Profiling Kompetensi untuk Pemetaan Karier dan Pengembangan SDM

ASN Pemkab Sintang Ikuti Profiling Kompetensi untuk Pemetaan Karier dan Pengembangan SDM

Sebanyak 347 ASN Pemkab Sintang mengikuti profiling kompetensi untuk mendukung pengembangan karier dan penataan aparatur.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer