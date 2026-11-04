Kemenkum dan Kejati Kalbar Sinergikan Pengawasan Notaris dan Layanan Hukum Posbankum

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus memperkuat kolaborasi strategis bersama aparat penegak hukum. Komitmen ini direalisasikan melalui audiensi Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat di Kantor Kejati setempat pada Selasa (3/11).

Dalam pertemuan tersebut, Jonny memaparkan spektrum tugas institusinya, mulai dari perumusan perundang-undangan, pembinaan hukum, pewarganegaraan, hingga pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Diskusi kemudian difokuskan pada pemetaan peluang kerja sama lintas instansi guna mengoptimalkan fungsi pelayanan dan penegakan hukum di daerah.

Salah satu agenda utama yang dibedah adalah inovasi tata kelola pengawasan notaris. Jonny memperkenalkan Proyek Perubahan yang tengah digarapnya pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I. Proyek ini memodernisasi mekanisme persetujuan pemanggilan notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) melalui sistem informasi terpadu. Melalui sistem ini, pihak Kejati akan mendapatkan akun akses khusus guna mempercepat alur administrasi pengajuan permohonan pemanggilan sesuai regulasi yang berlaku.

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Kepala Kejati Kalbar menyambut positif terobosan sistem pengawasan digital tersebut. Dukungan dari institusi kejaksaan ini akan segera diresmikan dalam bentuk komitmen tertulis sebagai wujud sinergi pengawasan terhadap kinerja profesi notaris di wilayah Kalimantan Barat.

Selain membahas isu kenotariatan, kedua pimpinan juga merumuskan integrasi antara program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) milik Kemenkum dengan program Jaga Desa yang diinisiasi oleh jajaran Kejaksaan Negeri. Peleburan dua program unggulan ini diproyeksikan mampu memperluas daya jangkau bantuan hukum sekaligus memacu tingkat literasi hukum masyarakat hingga ke tingkat desa.