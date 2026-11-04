Kemenkum Kalbar Tegaskan BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Tak Bisa Digabung, Berikut Aturannya

PONTIANAK POST – Rencana peleburan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Sub Urusan Kebakaran menjadi satu instansi di Kalimantan Barat tampaknya harus dikaji ulang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalbar menilai wacana efisiensi birokrasi tersebut justru berbenturan dengan regulasi pemerintah pusat.

Fakta hukum ini terungkap dalam rapat koordinasi lanjutan antara Kemenkum Kalbar dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar di Pontianak, Selasa (3/11/2026). Pertemuan ini membedah kesesuaian aturan tata lembaga yang sebelumnya sempat dibahas pada akhir Oktober lalu.

Berdasarkan hasil telisik tim hukum, niat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kalbar untuk menggabungkan penanganan bencana dan kebakaran ke dalam satu atap belum memiliki payung hukum.

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Sebaliknya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 mengamanatkan sebaliknya. Aturan tersebut mewajibkan urusan kebakaran dikelola oleh instansi dengan nomenklatur spesifik, yakni Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 22 dalam Permendagri tersebut bahkan memberi pagar pembatas yang sangat tegas: dinas pemadam kebakaran harus berdiri sebagai institusi mandiri dan dilarang dilebur dengan urusan pemerintahan lainnya. Ketentuan inilah yang menjadi ganjalan utama dari usulan penataan perangkat daerah di Kalbar.

Advertisement Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar, Dini Eka Wahyuni, berbesar hati menerima temuan hukum tersebut. Ia mengakui, ide awal penggabungan murni didasari oleh niat efisiensi birokrasi, mengingat kedua bidang tersebut memiliki napas kerja dan karakteristik lapangan yang nyaris serupa. Meski begitu, pihaknya memastikan kebijakan kelembagaan akan tetap tunduk pada supremasi aturan yang berlaku.

Secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, mengingatkan betapa krusialnya pijakan hukum sebelum merombak struktur birokrasi daerah. Ia menekankan bahwa harmonisasi hukum sejak dini adalah kunci agar pemerintah terhindar dari potensi cacat hukum yang bisa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Sebagai jalan tengah dari persoalan ini, Pemprov Kalbar kini tengah menyiapkan surat rekomendasi resmi dari Gubernur. Surat ini akan menjadi pedoman nasib kelembagaan BPBD dan unit pemadam kebakaran di seluruh kabupaten dan kota se-Kalbar.