Kanwil Kemenkum Kalbar Gaungkan Inovasi Pengawasan Notaris Berbasis Risiko Melalui SILANOK

PONTIANAK POST – Dalam upaya menjaga muruah profesi sekaligus memberikan kepastian hukum yang paripurna kepada masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat resmi menggaungkan transformasi pengawasan notaris berbasis risiko.

Gagasan strategis ini dikupas tuntas oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, dalam ajang Dialog Publik yang disiarkan langsung dari Studio TVRI Kalimantan Barat, Selasa (3/11).

Pada forum seremonial bernuansa edukasi tersebut, Jonny menekankan bahwa sistem pengawasan notaris kini tak boleh lagi sekadar rutinitas administratif semata.

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Peran Majelis Pengawas, mulai dari tingkat daerah (MPD), wilayah (MPW), hingga pusat (MPP), kini diarahkan secara proaktif pada pemetaan, identifikasi, dan pengendalian risiko. Langkah taktis ini krusial untuk mencegah potensi pelanggaran kode etik yang dapat merugikan masyarakat di kemudian hari.

Menjawab tantangan era digitalisasi layanan publik, Jonny turut meluncurkan inovasi mutakhir bernama Sistem Informasi Layanan Elektronik (SILANOK).

Advertisement Aplikasi cerdas ini dibekali fitur penanda lokasi (geotagging) guna mempermudah warga melacak kantor notaris terdekat. Di ranah birokrasi, kehadiran SILANOK dipercaya mampu merevolusi proses dokumentasi pemeriksaan hingga pengiriman teguran secara elektronik yang lebih terukur.

Transformasi institusional ini mendapat sambutan hangat dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Kalimantan Barat.

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Hadir dalam dialog tersebut, perwakilan INI Kalbar, Rosemerry, mengapresiasi kolaborasi erat yang selama ini terjalin bersama jajaran Kemenkum. Ia meyakini kehadiran pedoman pemeriksaan yang baru ini akan semakin menebalkan kedisiplinan dan profesionalisme para notaris dalam menjalankan amanat undang-undang.

Lebih jauh, Jonny memastikan bahwa sistem pengawasan terpadu ini tidak berjalan sendirian. Kanwil Kemenkum Kalbar terus merajut sinergi lintas institusi bersama aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, guna menindaklanjuti setiap temuan di lapangan.

Sebagai penutup, Jonny menggarisbawahi bahwa inovasi yang lahir dari Proyek Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I ini bertujuan menciptakan tata kelola kenotariatan yang transparan dan akuntabel.