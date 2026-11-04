BPS Catat NTP Kalbar Turun 1,10 Persen, Harga Kelapa Sawit Jadi Penyumbang Terbesar

PONTIANAK POST - Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat pada Oktober 2026 tercatat sebesar 175,73 poin atau turun 1,10 persen dibandingkan September 2026 yang mencapai 177,68 poin. Penurunan tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun, sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat Muh Saichudin, menyampaikan penurunan NTP tersebut dipengaruhi turunnya indeks harga yang diterima petani sebesar 0,81 persen, dari 230,33 poin menjadi 228,46 poin. Sementara itu, indeks harga yang dibayar petani naik 0,29 persen, dari 129,63 poin menjadi 130 poin.

“Komoditas yang menjadi penyumbang terbesar penurunan It adalah kelapa sawit, cumi-cumi, udang laut, buncis, dan ketimun. Adapun kenaikan Ib terutama dipengaruhi kacang panjang, cabai rawit, upah menuai atau memanen, serta cabai merah,” ujar Saichudin dalam berita resmi statistik, Selasa (3/11).

Saichudin menyebutkan penurunan NTP terjadi pada tiga dari lima subsektor pertanian. Subsektor tanaman pangan turun 0,14 persen, tanaman perkebunan rakyat 1,44 persen, dan perikanan 0,20 persen. Sementara itu, dua subsektor lainnya mengalami kenaikan, yakni hortikultura sebesar 3,33 persen dan peternakan 0,36 persen.

Pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, NTP tercatat sebesar 218,89 poin atau turun 1,44 persen dibandingkan September 2026 yang sebesar 222,10 poin. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun 1,19 persen, terutama dipengaruhi komoditas kelapa sawit. Di sisi lain, indeks harga yang dibayar petani naik 0,25 persen.

Advertisement Berbeda dengan perkebunan rakyat, NTP subsektor hortikultura meningkat dari 108,21 poin menjadi 111,81 poin atau naik 3,33 persen. Kenaikan ini didukung indeks harga yang diterima petani sebesar 3,62 persen.

“Kelompok sayur-sayuran mengalami kenaikan tertinggi sebesar 10 persen, dengan komoditas penyumbang antara lain cabai rawit, cabai merah, kacang panjang, dan cabai hijau,” imbuhnya.

Saichudin mengatakan juga NTP subsektor peternakan juga mengalami kenaikan 0,36 persen, dari 96,68 poin menjadi 97,03 poin. Kenaikan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,45 persen dipengaruhi kelompok unggas yang naik 0,89 persen serta hasil ternak atau unggas sebesar 0,28 persen. Sementara itu, indeks harga yang dibayar petani naik 0,09 persen.

Pada subsektor perikanan, NTP turun 0,20 persen menjadi 100,36 poin. Penurunan ini terjadi meskipun indeks harga yang diterima nelayan dan pembudidaya ikan naik 0,18 persen. Sebab, indeks harga yang dibayar pada subsektor tersebut meningkat lebih tinggi, yakni 0,38 persen.

Selain NTP, BPS Kalbar mencatat Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) pada Oktober 2026 naik 0,29 persen, dari 131,14 poin menjadi 131,52 poin. Kenaikan terjadi pada delapan dari sebelas kelompok pengeluaran.