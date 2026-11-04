Gencarkan Hilirisasi Inovasi Daerah, Kemenkum Kalbar Hadiri Forum Bisnis Paten Indonesia 2026

PONTIANAK POST – Kekayaan intelektual dan inovasi daerah sejatinya adalah urat nadi ekonomi kerakyatan yang harus terus dijaga. Menyadari hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal pelindungan sekaligus pemanfaatan inovasi masyarakat.

Langkah nyata ini ditunjukkan lewat kehadiran jajaran petinggi Kanwil Kemenkum Kalbar dalam ajang bergengsi Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) Tahun 2026. Acara berskala nasional ini berlangsung megah di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Selasa (3/11).

Delegasi Kalimantan Barat diwakili langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Muhayan, didampingi Plt. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Andy Hermawan Prasetio. Keduanya hadir mewakili visi daerah untuk menjembatani inovator lokal dengan pangsa pasar industri yang lebih luas.

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Mengusung tajuk besar “Paten Penggerak Ekonomi Kerakyatan”, forum inisiasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini dijadwalkan bergulir hingga 5 November. Ajang ini dirancang khusus sebagai ruang perjumpaan strategis antara inventor, investor, pemerintah, dan pelaku usaha guna merealisasikan hilirisasi produk.

Pada hari pembukaan, sorotan utama tertuju pada agenda Patent Townhall Pitching yang menampilkan deretan penemuan mutakhir. Berbagai teknologi masa depan dipamerkan, mulai dari kendaraan listrik, rekayasa teknik tingkat lanjut, hingga ekosistem Internet of Things (IoT) dan teknologi ramah lingkungan.

Advertisement Di atas panggung, sejumlah perusahaan berlomba mempresentasikan teknologi paten andalan mereka kepada audiens. Tujuannya tak lain untuk memikat peluang investasi jangka panjang, memperkuat jejaring kemitraan, serta mengoptimalkan potensi komersialisasi produk ciptaan anak bangsa.

Dalam momentum tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual sempat menyoroti fakta krusial terkait tren paten di Tanah Air. Ia menyebut bahwa tingkat kontribusi permohonan paten domestik sekaligus angka komersialisasinya masih tergolong rendah sehingga butuh akselerasi serius.

Merespons tantangan itu, Menteri Hukum menekankan urgensi pembangunan ekosistem kekayaan intelektual yang kokoh dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia kampus, lembaga riset, inovator, dan pihak industri menjadi kunci utama keberhasilan.

Kemeriahan forum ini resmi dimulai setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan melakukan prosesi seremonial pemukulan gong. Suara gong tersebut menjadi penanda bergulirnya babak baru dari kebangkitan hilirisasi inovasi paten di Indonesia.

Menyikapi agenda nasional ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, memberikan pandangan strategisnya. Ia menilai FBPI merupakan panggung vital bagi setiap daerah untuk menjadikan paten sebagai mesin penggerak perekonomian masyarakat.