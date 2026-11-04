Kemenkum Kalbar Teken Adendum Kontrak PBH, Pastikan Warga Rentan Dapat Bantuan Hukum Maksimal

PONTIANAK POST – Akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Kalimantan Barat terus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Langkah strategis kembali diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalbar untuk memastikan layanan bantuan hukum gratis berjalan tanpa hambatan birokrasi.

Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Kontrak Adendum II Tahun Anggaran 2026 bersama jajaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) periode 2025–2027.

Advertisement Kegiatan seremonial yang sarat akan makna pelayanan publik ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora secara virtual melalui platform Zoom Meeting pada Senin (2/11) malam.

Tercatat ada delapan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Bumi Khatulistiwa yang ikut menandatangani adendum kontrak strategis ini. Pengesahan ulang tersebut harus dilakukan karena kedelapan lembaga ini mengalami dinamika pergeseran atau perubahan alokasi anggaran operasional.

Sementara itu, empat OBH lainnya dipastikan tidak perlu memperbarui kontrak kerja sama mereka pada kesempatan kali ini. Hal ini lantaran keempat lembaga pendamping hukum tersebut tidak mengalami perubahan postur anggaran dalam menjalankan programnya di masyarakat.

Advertisement Penandatanganan adendum ini tentu bukan sekadar formalitas administrasi di atas kertas. Langkah ini adalah syarat mutlak agar dana bantuan hukum dapat segera diserap dan disalurkan secara tepat sasaran kepada para pencari keadilan. Dalam arahannya, Jonny menegaskan betapa krusialnya aspek kepatuhan tata kelola anggaran bagi seluruh organisasi kemasyarakatan.

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Ia meminta agar seluruh pelaksanaan pendampingan hukum di lapangan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai regulasi yang berlaku.

“Penandatanganan adendum ini merupakan bagian penting untuk memastikan penyesuaian anggaran bantuan hukum memiliki dasar administrasi yang sesuai. Kami berharap seluruh PBH dapat menjalankan kewajibannya secara tertib, transparan, dan akuntabel sehingga layanan bantuan hukum kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” tegas Jonny.

Tak hanya fokus pada kelancaran urusan anggaran tahun ini, Jonny juga mengingatkan seluruh OBH untuk bersiap menatap tantangan ke depan. Kakanwil Kemenkum Kalbar itu mendorong lembaga bantuan hukum agar mulai merapatkan barisan menghadapi proses reakreditasi pada tahun 2027 mendatang. Di samping itu, para PBH juga diimbau agar segera mendaftarkan lembaga mereka secara resmi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Arahan pendaftaran LPSE ini sejalan dengan instruksi langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) wilayah Kalimantan Barat. Tujuannya agar para pahlawan keadilan ini lebih melek terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah sekaligus memuluskan syarat administrasi tahun depan.