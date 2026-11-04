Pemprov Kalbar Tetapkan Siaga Darurat Batingsor hingga Januari 2027, Masyarakat Diminta Waspada

PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Puting Beliung, dan Tanah Longsor (Batingsor) Tahun 2026.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seiring prakiraan peningkatan intensitas curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 1152/BPBD/2026 yang ditandatangani Gubernur Kalbar, Ria Norsan pada 19 Oktober 2026. Status siaga darurat berlaku mulai 19 Oktober 2026 hingga 31 Januari 2027, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

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Ketua Satgas Informasi Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, Daniel mengatakan, penetapan status tersebut menjadi langkah antisipasi pemerintah daerah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana akibat peningkatan curah hujan.

Berdasarkan pertimbangan dalam keputusan gubernur, informasi peringatan dini cuaca dan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan intensitas hujan semakin meningkat. Kondisi tersebut berpotensi memicu banjir di sejumlah kabupaten/kota di Kalbar.

Advertisement Melalui penetapan status siaga darurat ini, pemerintah daerah dapat melakukan mobilisasi sumber daya untuk mendukung penanganan bencana. “Langkah ini mencakup kesiapan personel, peralatan, serta dukungan lintas instansi apabila terjadi bencana batingsor,” katanya, Selasa (3/11).

Selain menetapkan status siaga, Pemprov Kalbar juga membentuk Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Penanganan Bencana Batingsor Tahun 2026. Pembentukan komando tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1153/BPBD/2026, yang juga ditetapkan pada 19 Oktober 2026.

Dalam struktur komando tersebut, Gubernur Kalbar, Ria Norsan bertindak sebagai Komandan. Sementara itu, Wakil Komandan melibatkan sejumlah unsur pimpinan daerah dan instansi vertikal, di antaranya Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, Ketua DPRD Kalbar, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Komandan Kodaeral XII, Komandan Lanud Supadio, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar.

Daniel menambahkan, kepala BPBD Kalbar, dan sejumlah kepala perangkat daerah juga masuk dalam jajaran Wakil Komandan. “Adapun pelaksanaan tugas dibagi ke dalam sejumlah bidang yang melibatkan instansi terkait sesuai dengan fungsi masing-masing,” jelasnya.

Komando Satgas tersebut memiliki sejumlah tugas pokok. Di antaranya melakukan evakuasi dan penyelamatan korban secara cepat dan terpadu, mengumpulkan data serta informasi mengenai kerugian akibat bencana, mendata jumlah korban terdampak, hingga menyalurkan bantuan logistik dan peralatan. “Selain itu, seluruh personel satgas juga bertugas memperkuat koordinasi antar lembaga, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat setempat,” katanya.