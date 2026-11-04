Kemacetan Kian Parah, Anggota DPRD Kalbar Dorong Percepatan Duplikasi Jembatan Kapuas II

PONTIANAK POST – Kemacetan di kawasan Jembatan Kapuas II, khususnya ruas Jalan Kapur, Kabupaten Kubu Raya, dinilai semakin mendesak untuk ditangani. Selain pelebaran jalan sebagai solusi jangka pendek, pembangunan jembatan duplikasi Kapuas II dinilai menjadi kebutuhan jangka panjang.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan Kubu Raya-Mempawah, Moh. Darwis, menyatakan mendukung langkah pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dalam mencari solusi mengurai kemacetan tersebut.

Menurut Darwis, pertemuan antara tiga unsur pemangku kebijakan itu menjadi langkah awal untuk merumuskan penanganan secara bertahap. Dalam rencana jangka pendek, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya disebut akan melakukan pelebaran ruas Jalan Kapur. Sementara Pemerintah Provinsi Kalbar merencanakan pelebaran Jalan Adisucipto menuju kawasan jembatan. Adapun penanganan pada ruas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat perlu dikoordinasikan dengan Balai Jalan Nasional.

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“Langkah jangka pendek ini penting untuk mengurai kemacetan. Namun, untuk jangka panjang memang perlu ada duplikasi Jembatan Kapuas II,” kata politisi PDI Perjuangan Kalbar ini.

Ia menilai pembangunan jembatan baru tersebut membutuhkan persiapan matang, terutama menyangkut kebutuhan anggaran yang besar dan proses pembebasan lahan.

Advertisement Darwis juga menyinggung adanya gagasan pembangunan jalan layang atau flyover yang pernah disampaikan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Menurutnya, opsi tersebut dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut oleh pemerintah.

Namun, ia menegaskan bahwa rencana duplikasi Jembatan Kapuas II tetap perlu dimatangkan agar persoalan kemacetan tidak terus berulang. “Sekarang kemacetan di kawasan Tol Kapur itu tidak mengenal waktu. Jam berapa pun bisa terjadi kemacetan,” ujarnya.

Darwis memastikan DPRD Kalbar siap mendorong percepatan penanganan melalui koordinasi dengan mitra kerja, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Balai Jalan Nasional. Ia mengatakan perkembangan rencana pembangunan jembatan duplikasi akan menjadi salah satu hal yang perlu ditanyakan dalam rapat bersama instansi terkait.