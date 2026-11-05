Ria Norsan Ajak Warga Bengkayang Budayakan Olahraga dan Terapkan Pola Hidup Sehat Sehari-hari

PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehari-hari. Menurutnya, kesehatan jasmani menjadi modal penting agar masyarakat dapat beraktivitas secara produktif dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Ajakan tersebut disampaikan Norsan saat mengikuti senam sehat bersama ratusan warga di Lapangan Bola Gamora, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Sabtu (31/10). Kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian program Gema Membangun Desa (GMD).

“Semoga dengan senam bersama pada hari ini, menjadi momentum yang baik untuk menanamkan pola hidup sehat melalui olahraga, selain ada yang beruntung mendapatkan doorprize, juga ada hadiah uang tunai bagi peserta senam yang beruntung,” ujar Norsan.

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Norsan juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Desa Karimunting dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada masyarakat Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, yang telah berpartisipasi dalam senam pagi ini,” katanya.

Advertisement Senam bersama tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Erlina Ria Norsan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang, serta jajaran perangkat daerah Pemprov Kalbar.

Kegiatan dipandu instruktur dan diikuti masyarakat. Panitia juga membagikan hadiah kepada peserta melalui undian doorprize, mulai dari peralatan elektronik rumah tangga hingga uang tunai.

Norsan berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan GMD dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menutup kegiatan, dia menyampaikan pantun sebagai harapan untuk kembali bertemu dalam pelaksanaan GMD berikutnya.