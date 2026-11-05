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Metropolis

Gema Membangun Desa di Bengkayang, Ria Norsan Bangun Kebersamaan Bersama Masyarakat Karimunting

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Penulis: Novantar Ramses Negara
Gubernur Kalbar Ria Norsan berbaur dengan warga Desa Karimunting, Kabupaten Bengkayang usai pertandingan persahabatan dalam rangkaian kegiatan Gema Membangun Desa (GMD), Jumat (30/10) sore. (ADPIM PEMPROV KALBAR)
Gubernur Kalbar Ria Norsan berbaur dengan warga Desa Karimunting, Kabupaten Bengkayang usai pertandingan persahabatan dalam rangkaian kegiatan Gema Membangun Desa (GMD), Jumat (30/10) sore. (ADPIM PEMPROV KALBAR)

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PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar mengikuti pertandingan persahabatan melawan warga Desa Karimunting, Kabupaten Bengkayang, dalam rangkaian kegiatan Gema Membangun Desa (GMD), Jumat (30/10) sore.

Pertandingan bola voli dan sepak bola yang digelar di Lapangan Sepak Bola Gamora itu menjadi salah satu rangkaian kegiatan GMD yang melibatkan langsung pemerintah dan masyarakat.

Sebelum pertandingan, warga mengikuti sejumlah perlombaan rakyat, di antaranya joget balon dan balap sarung. Kegiatan tersebut turut disaksikan Ria Norsan bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Erlina Ria Norsan.

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Norsan mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan tersebut. Menurutnya, pertandingan persahabatan berlangsung menarik dan diwarnai semangat sportivitas dari kedua tim.

“Ketika kita menyaksikan pertandingan tadi, terlihat jual beli serangan yang menarik. Sorak-sorai suporter dari kedua belah pihak juga semakin menambah semangat para pemain,” ujarnya.

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Dia juga mengapresiasi pertandingan bola voli yang melibatkan ibu-ibu PKK dan warga setempat. Kegiatan itu dinilai menjadi ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat di luar agenda pelayanan pemerintahan.

“Saya sangat senang melihat antusiasme masyarakat dalam berbagai perlombaan sore ini. Pertandingan bola voli antara ibu-ibu PKK dan warga juga berlangsung menarik dan penuh semangat,” katanya.

Kepala Desa Karimunting Iskandar mengatakan, keterlibatan langsung jajaran Pemprov Kalbar dalam perlombaan rakyat menjadi momentum untuk mempererat hubungan pemerintah dan masyarakat.

“Melalui momentum Gema Membangun Desa ini, kita ingin menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga membangun kebersamaan, kebahagiaan, dan ikatan emosional yang kuat antara warga dan pemerintah,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan sore itu ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang perlombaan, foto bersama, dan ramah tamah. (mse/r)

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Editor : Rafael B. Junior
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