Kejati Kalbar Perkuat Mitigasi Perdagangan Orang di Entikong, Posko Kejaksaan Dioptimalkan

PONTIANAK POST – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memperkuat langkah mitigasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya terhadap masyarakat yang rentan menjadi korban perekrutan, penempatan, maupun eksploitasi tenaga kerja secara ilegal melalui jalur perbatasan Indonesia–Malaysia.

I Wayan Gedin Arianta, Penkum Kejati Kalbar mengatakan, penguatan koordinasi diperlukan untuk membangun kesamaan pola penanganan, mulai dari deteksi dini, pertukaran informasi, identifikasi potensi korban, mekanisme pelaporan, hingga koordinasi penanganan dan perlindungan korban.

"Setiap instansi diharapkan menjalankan peran dan kewenangannya secara terpadu agar celah terjadinya TPPO dapat dicegah sejak awal," paparnya.

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Selain itu, keberadaan Posko Kejaksaan di PLBN Entikong menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperkuat kehadiran Negara melalui tugas dan fungsi Kejaksaan di wilayah perbatasan.

"Posko tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi tempat koordinasi, tetapi juga menjadi simpul komunikasi, konsultasi, deteksi dini, serta fasilitasi penyelesaian berbagai persoalan hukum yang berkembang di kawasan perbatasan," paparnya.

Advertisement Menurut I Wayan, memperkuat perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan tidak cukup hanya melalui pengawasan dan penegakan hukum. Diperlukan langkah pencegahan yang terintegrasi, deteksi dini, serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan setiap potensi persoalan dapat diantisipasi dan ditangani secara bersama.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melalui Bidang Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta Pidana Militer (Pidmil) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, dalam rangka memperkuat mitigasi dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sekaligus mengoptimalkan keberadaan Posko Kejaksaan di kawasan perbatasan.

"Dalam forum koordinasi tersebut, berbagai persoalan faktual di wilayah Entikong turut menjadi perhatian, mulai dari keterbatasan akses infrastruktur dan jaringan listrik di sejumlah dusun, persoalan administrasi kependudukan dan ketenagakerjaan lintas negara, mobilitas masyarakat, hingga persoalan banyaknya deportasi warga negara Indonesia dari Malaysia yang memerlukan koordinasi antarlembaga," ungkapnya.

Kompleksitas persoalan tersebut menunjukkan bahwa kawasan perbatasan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan oleh satu instansi, sehingga diperlukan pemetaan masalah, pembagian peran, serta langkah tindak lanjut yang terukur dan berkelanjutan.

Perbatasan, lanjut dia bukan hanya tentang menjaga garis kedaulatan negara, tetapi juga memastikan masyarakat yang tinggal di dalamnya mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, akses pelayanan, dan kesempatan hidup yang layak.