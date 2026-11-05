Kemenhaj Kalbar Siapkan Penyelenggaraan Haji 2027, Kamaludin Tekankan Ketepatan Data Jemaah

PONTIANAK POST - Waktu menuju pelaksanaan ibadah haji diperkirakan berlangsung lebih kurang enam bulan lagi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin mengimbau seluruh jajaran di kabupaten/kota mempersiapkan diri menghadapi padatnya agenda dan kegiatan penyelenggaraan haji.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Haji Nomor 26 Tahun 2026 tentang Rencana Perjalanan Haji Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi, jemaah haji gelombang pertama mulai masuk asrama pada 10 April 2027.

Kamaludin menjelaskan, penyelenggaraan haji merupakan kerja besar yang membutuhkan kesiapan sejak jauh hari. "Keberhasilan penyelenggaraan haji 2027 dimulai dari ketepatan data yang dipersiapkan sejak dini," paparnya.

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Ia mengajak seluruh jajaran memperkuat komitmen “Satu Data, Satu Persepsi, Satu Langkah, dan Satu Komitmen untuk Pelayanan Haji yang Lebih Baik.

"Pentingnya kedisiplinan, profesionalisme, serta tanggung jawab setiap pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing, baik ASN, PPPK maupun tenaga outsourcing," ungkapnya.

Advertisement Kamaludin berharap seluruh pegawai dapat meningkatkan koordinasi, menjaga komitmen, dan bekerja secara optimal agar seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan lancar.

Selain itu, Kemenhaj Kalbar juga kembali menerima pegawai mutasi PNS tahap II Tahun 2026. Sepuluh pegawai yang diterima berasal dari berbagai instansi yang ditempatkan di sejumlah kantor Kemenhaj Kabupaten/kota.

Kamaludin berharap pegawai yang baru mutasi ini, dapat memahami tugas dan fungsi pelayanan haji dan umrah serta membangun semangat berkhidmat kepada masyarakat. Ia mengajak seluruh pegawai, khususnya para kepala kantor, untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan kreativitas dalam menjalankan tugas.