Dua Insentif Pajak di Kalbar, Sanksi Administrasi Dihapus dan Pemutihan Kendaraan Diperpanjang

PONTIANAK POST – Pemerintah memberikan dua kemudahan bagi masyarakat dan wajib pajak di Kalimantan Barat (Kalbar) dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Melalui kebijakan Pengurangan Sanksi Administratif (PSA), wajib pajak berkesempatan memperoleh pengurangan hingga penghapusan 100 persen sanksi perpajakan. Sementara itu, program pemutihan pajak kendaraan bermotor diperpanjang hingga 19 Desember 2026.

Kebijakan pengurangan sanksi administratif tersebut disosialisasikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalbar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP) Nomor 239 Tahun 2026 di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalbar, Selasa (3/11).

Kepala Kanwil DJP Kalbar Dudi Efendi Karnawidjaya mengatakan, kebijakan PSA merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan dan disrupsi global. Pemerintah ingin memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki sekaligus menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

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“Melalui kebijakan PSA ini, pemerintah tidak berniat mencari penerimaan negara dari sanksi, melainkan memberikan ruang yang adil bagi WP untuk membenahi kewajiban perpajakannya,” ujarnya.

Salah satu perubahan penting dalam aturan tersebut terletak pada mekanisme pembayaran utang pajak. Jika sebelumnya pembayaran diperhitungkan secara proporsional antara pokok utang dan sanksi administratif, kini setiap pembayaran terlebih dahulu dialokasikan untuk melunasi pokok utang pajak.

Advertisement Setelah pokok utang dilunasi, wajib pajak dapat mengajukan fasilitas pengurangan sanksi administratif sesuai tata cara dan persyaratan yang berlaku.

Cakupan fasilitas PSA meliputi sanksi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) maupun SPT Masa, pembetulan SPT atas kemauan sendiri, keterlambatan penyetoran pajak, hingga keterlambatan penerbitan Faktur Pajak.

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Fasilitas tersebut juga mencakup sanksi keterlambatan pembayaran angsuran PPh Pasal 25, sanksi dan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta sanksi hasil pemeriksaan terkait harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Namun, tidak seluruh sanksi dapat memperoleh fasilitas tersebut. Sanksi yang timbul akibat proses keberatan, banding, maupun peninjauan kembali tidak termasuk dalam cakupan kebijakan PSA.

Dudi menegaskan, kebijakan ini bukan pemutihan pajak. Wajib pajak tetap berkewajiban melunasi pokok utang, sedangkan pengurangan atau penghapusan sanksi diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.