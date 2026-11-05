Seruan Kalbar Revolusi Menggema, Kantor DPRD Kalbar Jadi Titik Aksi Mahasiswa Hari Ini

PONTIANAK POST – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungpura (Untan) menyerukan gerakan aksi bertajuk Kalbar Revolusi pada Kamis (5/11/2026). Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB dengan titik kumpul di Taman Digulis Untan dan titik aksi di Kantor DPRD Kalimantan Barat.

Seruan aksi yang disampaikan melalui akun Instagram @bem_untan itu mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyuarakan keadilan, mengawal demokrasi, serta memperjuangkan aspirasi rakyat.

Dalam pernyataannya, BEM Untan menegaskan bahwa diam bukanlah pilihan ketika keadilan dipertanyakan dan suara masyarakat dinilai kerap diabaikan. "Diam bukan pilihan, bergerak adalah keharusan!" demikian pesan yang disampaikan dalam seruan tersebut.

Advertisement Baca Juga: Polda Kalbar Cari Aktor Intelektual Demo Ricuh

BEM Untan menilai mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran, dan memastikan keadilan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui gerakan tersebut, mahasiswa juga mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menyatukan barisan dalam menyampaikan aspirasi.

Advertisement "Satukan barisan, kuatkan perlawanan, kobarkan solidaritas!" menjadi salah satu pesan utama dalam seruan aksi tersebut.

Gerakan bertajuk Kalbar Revolusi itu diharapkan menjadi wadah konsolidasi mahasiswa dan elemen masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keadilan dan demokrasi.

Baca Juga: Edi Rusdi Kamtono Ajak Generasi Muda Pontianak Aktif Menjaga Demokrasi dan Mengawal Pembangunan