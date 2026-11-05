Peringati Bulan Bahasa, SMP Bruder Cup 2026 Pontianak Sukses Gelar Kompetisi Akademik dan Olahraga

PONTIANAK POST - SMP Bruder Pontianak menggelar SMP Bruder Cup 2026 yang dirangkaikan dengan peringatan Bulan Bahasa pada 26–30 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kompleks Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder (YPSB), Jalan AR Hakim Nomor 92, Pontianak, ini mengusung tema “Merajut Kasih Melalui Bahasa untuk Bersama Menumbuhkan Masa Depan”.

Tema tersebut dirumuskan melalui proses pembahasan dan revisi oleh panitia bersama Kepala SMP Bruder Pontianak.

Ketua Panitia SMP Bruder Cup 2026, Mista, S.Pd., mengatakan kegiatan ini bertujuan mengembangkan wawasan peserta didik melalui perlombaan akademik sekaligus menggali bakat dan minat melalui kegiatan nonakademik.

Advertisement “Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan melalui kegiatan akademik dan pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan nonakademik,” ujarnya.

SMP Bruder Cup 2026 menghadirkan dua kategori perlombaan. Kategori akademik meliputi deklamasi puisi, storytelling, mendongeng, serta cerdas cermat bidang Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris.

Advertisement Sementara kategori nonakademik meliputi pertandingan futsal dan bola voli putra serta putri. Menurut Mista, kegiatan tahun ini tidak hanya melibatkan sekolah-sekolah dasar di bawah naungan YPSB, tetapi juga membuka kesempatan bagi sekolah swasta dari luar yayasan untuk berpartisipasi.

Hingga saat penyampaian informasi, dua sekolah dari luar YPSB telah mendaftarkan diri, yakni SD Suster dan SD Karya Yosef. Selain itu, terdapat empat unit sekolah dasar di bawah naungan YPSB yang turut diundang.

Penyelenggaraan kegiatan ini mendapat dukungan dari SMP Bruder Pontianak, Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder (YPSB), serta sejumlah sponsor, antara lain Erlangga, PT Mentari, Penjahit Acu, Asuransi Bumida, PT Intan Pariwara, dan Bank BNI.

Kepala SMP Bruder Pontianak, Br. Ferdianus, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan.

Ia mengatakan, peringatan Bulan Bahasa memiliki makna penting karena bahasa bukan sekadar alat untuk menyampaikan kata-kata indah, melainkan sarana membangun relasi dan persaudaraan.