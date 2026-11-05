Inisiasi Kemenkum Kalbar, Dirjen AHU Resmi Teken Pedoman Pemeriksaan Protokol Notaris Nasional

PONTIANAK POST – Kualitas pengawasan dan pembinaan kinerja notaris di seluruh Indonesia kini memasuki babak baru yang lebih terstandar. Tonggak sejarah ini ditandai dengan pengesahan dokumen Pedoman Pemeriksaan Protokol Notaris oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum RI pada Rabu (4/11).

Prosesi penandatanganan yang berlangsung di ruang kerja Direktur Jenderal AHU tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora. Turut hadir mendampingi adalah Direktur Perdata, Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU, Kepala Subdirektorat Perdata, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dari jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar.

Lahirnya pedoman pengawasan skala nasional ini sejatinya merupakan buah pemikiran strategis Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar. Gagasan krusial yang digodok melalui Proyek Perubahan ini telah melewati serangkaian tahapan panjang, mulai dari perumusan, diskusi komprehensif, hingga sinkronisasi akhir bersama jajaran di pusat.

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Kehadiran regulasi anyar ini diproyeksikan menjadi kompas utama bagi Majelis Pengawas Notaris di semua tingkatan, baik daerah, wilayah, maupun pusat. Tujuannya sangat jelas, yakni menyatukan persepsi dan menyamakan standar evaluasi agar tidak ada lagi celah multitafsir saat bertugas di lapangan.

Secara prinsipil, buku panduan ini mengatur tata laksana pemeriksaan agar berjalan jauh lebih objektif, sistematis, dan patuh pada regulasi negara. Aturan ini juga mendesak pentingnya mitigasi risiko serta integrasi pelaporan berbasis digital untuk memudahkan pemantauan kinerja harian para notaris.

Advertisement Menyikapi pengesahan tersebut, Jonny Pesta Simamora meyakini bahwa langkah ini akan merombak tata kelola pengawasan menjadi jauh lebih akuntabel dan terukur. Ia menekankan bahwa keseragaman prosedur mutlak dibutuhkan sebagai pijakan hukum bagi para pengawas dalam menunaikan otoritasnya.

Menyambung optimisme tersebut, Jonny menitipkan harapan besar pada implementasi regulasi ini. "Pedoman ini diharapkan tidak hanya menjadi acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan protokol Notaris, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan profesionalisme, kepatuhan, dan akuntabilitas pengawasan. Dengan standar yang seragam dan dukungan teknologi informasi, pengawasan Notaris dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terintegrasi, dan berbasis risiko," ujarnya.

Sebagai wujud komitmen berkelanjutan, Kanwil Kemenkum Kalbar bersiap menggelar sosialisasi masif kepada seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris di penjuru Bumi Khatulistiwa. Penerapan di lapangan nantinya akan dikawinkan dengan kemajuan teknologi informasi demi kelancaran proses evaluasi hingga tahap tindak lanjut temuan.

Pada lawatan yang sama ke ibu kota, Jonny Pesta Simamora turut melangsungkan audiensi khusus bersama Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI serta Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Politik dan Keamanan. Agenda pertemuan strategis ini dimanfaatkan untuk melaporkan progres pelaksanaan tugas, sekaligus menyelaraskan ritme kerja daerah dengan arah kebijakan pimpinan pusat.