Kanwil Kemenkum Kalbar Perkuat Strategi Komersialisasi di Forum Bisnis Paten Indonesia 2026

PONTIANAK POST – Upaya mentransformasi Kekayaan Intelektual (KI) menjadi pendorong utama ekonomi masyarakat terus digalakkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat. Keseriusan ini ditunjukkan lewat kehadiran pimpinan tertinggi mereka pada hari kedua penyelenggaraan Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) Tahun 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (4/11).

Delegasi dari Bumi Khatulistiwa ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora. Ia turut didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Muhayan, bersama Plt. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Andy Hermawan Prasetio, guna mengawal langsung peluang hilirisasi paten daerah.

Fokus pembahasan pada hari kedua perhelatan akbar ini mengerucut pada strategi pemanfaatan sekaligus komersialisasi aset paten. Salah satu agenda yang paling menyedot perhatian adalah Patent Townhall Pitching 3 bertajuk Health & Cosmetics, yang membedah inovasi mutakhir dari raksasa industri seperti PT Paragon Technology and Innovation, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, hingga PT Naturindo Fresh.

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Selain adu pamer teknologi, forum ini juga mengupas tuntas potensi pendanaan melalui sesi IP Financing and IP Valuating. Sesi strategis ini menghadirkan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), praktisi perbankan, hingga lembaga penilai untuk mengedukasi peserta tentang cara menyulap paten menjadi agunan penopang modal usaha.

Cakrawala berpikir para peserta semakin dipertajam lewat panggung Global Insight Session yang menghadirkan pakar-pakar kelas dunia. Delegasi dari MONDRAGON Corporation, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), World Intellectual Property Organization (WIPO), dan IPChain Association hadir membagikan praktik terbaik global dalam mengelola hak kekayaan intelektual.

Advertisement Mereka berdiskusi mengenai ekosistem paten lintas negara hingga pemanfaatan blockchain dan kecerdasan buatan demi memuluskan perdagangan paten internasional. Menyerap berbagai diskursus tingkat dunia tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, kembali menegaskan visi institusinya.

Ia memandang bahwa setiap karya cipta tidak boleh hanya berujung pada selembar sertifikat hukum semata. Inovasi yang lahir dari daerah har

“Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen mendorong inventor, perguruan tinggi, dan pelaku industri di Kalimantan Barat agar semakin memahami pentingnya pelindungan paten sekaligus peluang komersialisasinya. Inovasi daerah harus memiliki kesempatan untuk dikembangkan, dimanfaatkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian daerah,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret sekembalinya dari forum ini, Kanwil Kemenkum Kalbar siap tancap gas memetakan potensi invensi lokal di wilayahnya. Pemetaan ini akan menyasar inovasi teknologi tepat guna, Internet of Things (IoT), serta Green Technology yang lahir dari laboratorium perguruan tinggi maupun dapur inovasi pelaku industri.

Tidak berhenti pada tahap pendataan, pemerintah juga akan merajut benang kolaborasi antara para penemu lokal, Sentra KI binaan, serta jaringan investor potensial. Sosialisasi masif kepada pemerintah daerah akan terus dipacu agar peluang komersialisasi karya anak bangsa tidak menguap begitu saja.