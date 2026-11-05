Matangkan Aplikasi SILANOK, Kemenkum Kalbar Bahas Pengawasan Notaris Bersama Sekjen di Jakarta

PONTIANAK POST – Transformasi tata kelola pengawasan notaris berbasis digital kini terus dipacu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat. Keseriusan ini dibuktikan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, melalui agenda bimbingan Proyek Perubahan bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI di Jakarta, Rabu (4/11).

Pada pertemuan tingkat tinggi tersebut, Jonny membedah inovasi bertajuk "Transformasi Tata Kelola Pengawasan Notaris Berbasis Risiko untuk Memperkuat Kepatuhan, Kepastian Hukum, dan Kepercayaan dalam Ekosistem Usaha". Gagasan besar ini bertujuan mencetak sistem pengawasan yang jauh lebih terukur, terstandar, serta mengoptimalkan peran teknologi digital di lapangan.

Inisiatif progresif ini langsung mendapat dukungan penuh dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum yang juga bertindak selaku mentor. Pihaknya optimistis bahwa perumusan Pedoman Pemeriksaan Protokol Notaris dan kehadiran aplikasi SILANOK mampu menjadi instrumen pengawasan terintegrasi yang kelak berpotensi diadopsi secara nasional.

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Selain membahas inovasi digital, forum strategis ini juga mendiskusikan arah kebijakan pelimpahan wewenang dari tingkat pusat ke daerah. Penguatan fungsi Kantor Wilayah ini mencakup sektor pengawasan notaris, layanan jaminan fidusia, hingga pemantauan badan usaha guna mempercepat pelayanan hukum bagi masyarakat setempat.

Tidak berhenti pada tahap bimbingan, Jonny langsung bergerak cepat melakukan koordinasi lanjutan dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Hukum RI. Pertemuan teknis ini berfokus pada pematangan konfigurasi sistem dan pengembangan fitur aplikasi SILANOK agar semakin andal dalam memantau rekam jejak dan kepatuhan para notaris.

Advertisement Dalam lawatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat (NTB) turut memanfaatkan momen tersebut untuk mempresentasikan Proyek Perubahan di bidang kearsipan. Inisiatif dari NTB ini menggunakan pendekatan omnibus law guna menyatukan enam regulasi lama ke dalam satu payung hukum yang lebih komprehensif.

Menyambung semangat digitalisasi tersebut, Kepala Pusdatin turut memaparkan visi besar kementerian terkait tata kelola arsip vital melalui satu platform terpadu (single platform). Strategi pembangunan aplikasi raksasa (superapp) ini digadang-gadang bakal mewujudkan keterpaduan data dan menyempurnakan ekosistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup kementerian.