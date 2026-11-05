Kanwil Kemenkum Kalbar Blusukan ke Desa, Pastikan Warga Dapat Layanan Bantuan Hukum Optimal

PONTIANAK POST – Akses keadilan bagi warga di pelosok kelurahan hingga tingkat desa kini menjadi perhatian serius Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat. Guna memastikan program tersebut tepat sasaran, Tim Pengawas Daerah (Panwasda) turun langsung melakukan pemantauan di Kelurahan Sungai Jawi, Kota Pontianak, serta Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, pada Rabu (4/11).

Kunjungan lapangan ini bertujuan mengawal kinerja para pendamping dari Pemberi Bantuan Hukum (PBH) agar terus selaras dengan Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum). Selain meninjau efektivitas layanan secara administratif, tim juga memetakan berbagai kendala teknis yang kerap mengadang masyarakat saat memperjuangkan hak hukumnya di akar rumput.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan wawancara mendalam serta uji petik dengan menggandeng erat perangkat pemerintahan desa setempat dan Bhabinkamtibmas. Tak ketinggalan, para paralegal dari Pos Bantuan Hukum (Posbankum) turut dilibatkan untuk mengevaluasi efektivitas program nonlitigasi, mulai dari penyuluhan hingga agenda pemberdayaan kesadaran hukum masyarakat.

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Menanggapi agenda strategis tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menekankan betapa krusialnya evaluasi lapangan ini. Ia berpesan agar kehadiran negara benar-benar bisa dirasakan oleh kelompok masyarakat rentan yang paling membutuhkan uluran tangan pendampingan hukum.

“Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen memastikan layanan bantuan hukum terlaksana secara optimal, tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga kualitas pelaksanaannya di tengah masyarakat. Karena itu, sinergi antara PBH, Posbankum, pemerintah desa, dan kelurahan harus terus diperkuat agar akses keadilan semakin mudah dijangkau,” tegas Jonny.