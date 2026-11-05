Kawal Produk Hukum Berkualitas, Kemenkum Kalbar Fasilitasi Harmonisasi Raperda Toleransi Pontianak

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus meneguhkan komitmennya dalam mengawal lahirnya produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai regulasi. Komitmen ini diwujudkan tatkala Tim Kerja I Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Wilayah menerima konsultasi langsung dari Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Konsultasi strategis ini berlangsung hangat di Aula Soepomo Kanwil Kemenkum Kalbar pada Jumat (30/10). Kedatangan delegasi DPRD yang dipimpin Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Syamsul Bahri, bersama Perancang Peraturan Perundang-undangan, Bangun Subekti, disambut langsung oleh formasi Tim Kerja I yang terdiri dari Dini Nursilawati, Erna Rahayu, Affan Azhadi, dan Gatot Meidianto.

Dalam ruang diskusi tersebut, pihak Sekretariat DPRD Kota Pontianak mengutarakan progres permohonan harmonisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Mereka menyebutkan bahwa draf inisiatif dewan tersebut sejatinya telah didaftarkan ke dalam sistem melalui aplikasi e-Harmonisasi.

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Meski demikian, pihak legislatif daerah ini membutuhkan pencerahan terkait kelengkapan administrasi Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun. Mereka meminta kejelasan hukum terkait siapa yang memegang kewenangan penetapan SK tersebut, apakah jatuh pada Keputusan Wali Kota atau Keputusan Ketua DPRD.

Merespons kebingungan administratif tersebut, Tim Kerja I memberikan panduan komprehensif yang merujuk pada amanat Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025. Tim menegaskan bahwa SK pembentukan tim perumus tidak boleh sekadar melampirkan susunan nama anggota, melainkan wajib mencantumkan secara eksplisit judul Raperda yang tengah diajukan.

Advertisement Mengingat Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat ini murni merupakan hak inisiatif DPRD Kota Pontianak, maka dokumen legalnya harus tegak lurus dengan kewenangan kelembagaan legislatif. Oleh karena itu, SK Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tahun 2026 yang dipegang oleh Sekretariat DPRD harus segera direvisi dengan menyisipkan judul Raperda sebagai syarat mutlak harmonisasi.

Melalui pendampingan ini, Sekretariat DPRD Kota Pontianak akhirnya mendapatkan titik terang dan berkomitmen segera menyempurnakan SK Bapemperda sesuai panduan hukum yang berlaku. Di sisi lain, permohonan yang telah masuk ke dalam aplikasi e-Harmonisasi dipastikan akan segera diproses lebih lanjut menanti turunnya disposisi dari Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar.