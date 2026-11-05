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Metropolis

Usai Musda, Golkar Sekadau Bidik Lompatan Politik: Enam Kursi DPRD

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Penulis: Deny Hamdani
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sekadau, Martin Luther. (ISTIMEWA)
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sekadau, Martin Luther. (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST – Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sekadau, Martin Luther, memasang target meningkatkan perolehan kursi partainya di DPRD Kabupaten Sekadau dari tiga menjadi enam kursi pada Pemilu 2029.

Target tersebut menjadi bagian dari agenda kepengurusan baru Golkar Sekadau setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) baru-baru ini. Langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat desa.

Martin mengatakan, penguatan struktur partai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa menjadi prioritas untuk membangun kekuatan politik dan memperluas basis dukungan masyarakat.

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Menurutnya, konsolidasi hingga akar rumput menjadi modal penting bagi Golkar Sekadau dalam menghadapi kontestasi politik mendatang. "Setelah konsolidasi, kita harus memiliki akar rumput sampai ke bawah. Target kita ke depan adalah meningkatkan perolehan suara dan kursi di DPRD Kabupaten Sekadau," ujar Martin.

Ia menegaskan, Golkar Sekadau menargetkan enam kursi DPRD pada Pemilu 2029, atau meningkat 100 persen dibandingkan perolehan saat ini sebanyak tiga kursi.

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Dengan target tersebut, Golkar berharap dapat memperbesar kekuatan politik sekaligus merebut salah satu posisi pimpinan DPRD Kabupaten Sekadau.

Terkait peluang mengusung kandidat dalam pemilihan kepala daerah mendatang, Martin mengatakan bahwa Golkar Sekadau masih akan melihat perkembangan politik dan figur-figur yang memiliki potensi untuk didorong.

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Keputusan tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari kebijakan dan strategi politik partai.

"Kita akan melihat siapa yang memiliki potensi untuk didorong. Tentunya, kita juga akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pimpinan DPD I Golkar Kalimantan Barat," katanya.

Martin berharap kepengurusan baru mampu memperkuat soliditas kader, memperluas dukungan masyarakat, dan menjadikan Golkar sebagai kekuatan politik yang semakin diperhitungkan di Kabupaten Sekadau pada Pemilu 2029. (den)

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Editor : Miftahul Khair
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