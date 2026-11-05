Usai Musda, Golkar Sekadau Bidik Lompatan Politik: Enam Kursi DPRD

PONTIANAK POST – Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sekadau, Martin Luther, memasang target meningkatkan perolehan kursi partainya di DPRD Kabupaten Sekadau dari tiga menjadi enam kursi pada Pemilu 2029.

Target tersebut menjadi bagian dari agenda kepengurusan baru Golkar Sekadau setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) baru-baru ini. Langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat desa.

Martin mengatakan, penguatan struktur partai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa menjadi prioritas untuk membangun kekuatan politik dan memperluas basis dukungan masyarakat.

Advertisement Baca Juga: Octavianus Ekeng dan Martin Luther Resmi Pimpin Golkar Melawi-Sekadau, Bersiap Menuju Pemilu 2029

Menurutnya, konsolidasi hingga akar rumput menjadi modal penting bagi Golkar Sekadau dalam menghadapi kontestasi politik mendatang. "Setelah konsolidasi, kita harus memiliki akar rumput sampai ke bawah. Target kita ke depan adalah meningkatkan perolehan suara dan kursi di DPRD Kabupaten Sekadau," ujar Martin.

Ia menegaskan, Golkar Sekadau menargetkan enam kursi DPRD pada Pemilu 2029, atau meningkat 100 persen dibandingkan perolehan saat ini sebanyak tiga kursi.

Advertisement Dengan target tersebut, Golkar berharap dapat memperbesar kekuatan politik sekaligus merebut salah satu posisi pimpinan DPRD Kabupaten Sekadau.

Terkait peluang mengusung kandidat dalam pemilihan kepala daerah mendatang, Martin mengatakan bahwa Golkar Sekadau masih akan melihat perkembangan politik dan figur-figur yang memiliki potensi untuk didorong.

Keputusan tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari kebijakan dan strategi politik partai.

"Kita akan melihat siapa yang memiliki potensi untuk didorong. Tentunya, kita juga akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pimpinan DPD I Golkar Kalimantan Barat," katanya.