Geruduk DPRD Kalbar di Tengah Hujan, Massa Tuntut Solusi Karhutla hingga Transparansi APBD

PONTIANAK POST – Puluhan hingga ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam gerakan Kalbar Revolusi menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kalimantan Barat, Kamis (5/11). Aksi yang semula dijadwalkan pukul 14.00 WIB itu molor hingga sekitar pukul 17.00 WIB.

Di tengah guyuran hujan, massa secara bergantian menyampaikan orasi dan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mereka mendesak berbagai persoalan di Kalimantan Barat, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, hingga dugaan tindakan premanisme terhadap mahasiswa, mendapat perhatian serius.

Aksi tersebut juga diwarnai kehadiran sejumlah anggota DPRD Kalbar yang menemui langsung para demonstran. Lima wakil rakyat yang hadir di antaranya Fransiskus Ason dan Martin Luther dari Fraksi Golkar, Rasmidi dari Fraksi Demokrat, Aleksander dari Fraksi Gerindra, serta Juliana.

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Suasana aksi sempat menarik perhatian ketika massa meminta para anggota dewan turun dari halaman gedung dan ikut merasakan hujan bersama mereka.

Permintaan tersebut akhirnya diikuti lima anggota DPRD Kalbar yang turun menemui massa di tengah rintik hujan. Para demonstran kemudian melanjutkan penyampaian aspirasi secara terbuka di hadapan wakil rakyat.

Advertisement Dalam orasinya, koordinator aksi mendesak agar kasus mahasiswa di Kalimantan Barat yang menjadi korban bentrokan sebelumnya diusut secara tuntas. Mereka meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan tersebut berlalu tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban.

Selain itu, massa menyoroti persoalan karhutla yang dinilai terus berulang setiap tahun. Pemerintah diminta melakukan penanganan secara menyeluruh, bukan sekadar mengambil langkah ketika bencana sudah terjadi.

Persoalan banjir juga menjadi salah satu sorotan. Massa menuntut pemerintah menghadirkan solusi konkret agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban persoalan lingkungan dan lemahnya penanganan bencana.

Tak hanya menyampaikan tuntutan daerah, demonstran turut mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah pusat. Transparansi pengelolaan anggaran, khususnya APBD, menjadi salah satu isu yang disuarakan dalam aksi tersebut.

Mereka mendesak agar penggunaan anggaran daerah dilakukan secara terbuka dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Massa juga menyoroti persoalan harga kebutuhan pokok yang harus terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.