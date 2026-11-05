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Metropolis

Mahasiswa Suarakan BBM Subsidi Langka, DPRD Kalbar Akui Antrean di Wilayah Hulu Makin Parah

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Penulis: Deny Hamdani
Mahasiswa menyampaikan tuntutan kepada anggota DPRD Kalbar pada Kamis (5/11).  (DENY HAMDANI/PONTIANAK POST)
Mahasiswa menyampaikan tuntutan kepada anggota DPRD Kalbar pada Kamis (5/11).  (DENY HAMDANI/PONTIANAK POST)

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PONTIANAK POST – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah pedalaman Kalimantan Barat menjadi salah satu sorotan dalam aksi Kalbar Revolusi di halaman Kantor DPRD Kalbar, Kamis (5/11). Persoalan tersebut dinilai memberatkan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah hulu Kalbar.

Ketua Komisi II sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalbar, Fransiskus Ason, mengakui persoalan antrean dan kelangkaan BBM bersubsidi cenderung lebih banyak terjadi di wilayah pedalaman dibandingkan kawasan perkotaan.

Menurutnya, semakin jauh ke wilayah hulu, persoalan ketersediaan BBM semakin terasa. Bahkan, berdasarkan keluhan masyarakat dan mahasiswa, harga Pertalite di sejumlah wilayah pedalaman dilaporkan bisa mencapai Rp30 ribu per liter.

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Sementara itu, solar bersubsidi yang harga resminya Rp6.800 per liter disebut bisa melonjak hingga Rp20-25 ribu per liter di wilayah hulu Kalbar.

"Kalau saya melihat, makin ke hulu makin banyak kelangkaan tersebut seperti yang disuarakan para  mahasiswa tersebut. Kalau di kota kurang, tetapi kalau makin ke hulu makin banyak," ungkap Fransiskus Ason seusai menemui peserta aksi, Kamis(5/11) malam.

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Ia menilai keluhan mahasiswa mengenai ketersediaan Pertalite dan solar bersubsidi di wilayah perhuluan maupun pedalaman Kalbar patut menjadi perhatian serius pemerintah.

Terkait penyebab kelangkaan, Ason mengaku tidak ingin berspekulasi apakah persoalan tersebut bersumber dari manajemen stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), distribusi, maupun faktor lainnya. 

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Namun, ia menilai penertiban terhadap tata kelola penyaluran dan penjualan BBM dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurai persoalan tersebut. "Saya pikir kalau itu ditertibkan, bisa mengurai persoalan," katanya.

Ason mengingatkan agar harga BBM tidak dipermainkan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara tidak wajar. Sebab, kenaikan harga BBM di tingkat masyarakat berpotensi memicu kenaikan harga barang dan memperburuk inflasi daerah.

Sebagai Ketua Komisi II DPRD Kalbar, ia menjelaskan bahwa persoalan BBM bukan menjadi bidang kemitraan komisinya. Karena itu, ia menyarankan agar persoalan tersebut juga dikonfirmasi kepada Komisi IV DPRD Kalbar yang membidangi urusan terkait.

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Editor : Miftahul Khair
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