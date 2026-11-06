Perdagangan Orang di Singapura: Identitas Anak Korban TPPO Dipalsukan Jadi Warga Kalbar

PONTIANAK POST – Identitas kependudukan anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dikirim ke Singapura dalam kasus sindikat perdagangan anak diduga dipalsukan menjadi warga Kalimantan Barat. Padahal, berdasarkan penelusuran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), anak-anak tersebut berasal dari keluarga di Jawa Barat.

Temuan itu diungkapkan Direktur Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial, Kahono Agung Suhartoyo, di Jakarta, Kamis (5/11). Pemalsuan identitas tersebut menjadi salah satu persoalan dalam penanganan 18 anak WNI yang kini berada di Singapura.

Advertisement Kemensos menegaskan proses pengangkatan anak terhadap mereka tidak memenuhi prosedur hukum dan persyaratan adopsi di Indonesia. Karena itu, pemerintah mengategorikannya sebagai adopsi ilegal.

Dari 18 anak tersebut, sebagian telah memperoleh status kewarganegaraan Singapura melalui putusan pengadilan setempat. Sementara delapan anak lainnya masih menjalani proses pengadilan terkait pengangkatan anak.

“Delapan yang sedang berproses pengangkatan itu ditanyakan oleh otoritas Singapura kepada kami. Kami sampaikan bahwa menurut kami itu ilegal karena tidak memenuhi persyaratan adopsi di Indonesia,” kata Agung.

Advertisement Dia menjelaskan, adopsi internasional atau inter-country adoption di Indonesia harus melalui prosedur ketat. Setiap pengajuan wajib mendapat pertimbangan Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk kepolisian, Baintelkam, KPAI, Kementerian Luar Negeri, dan Kemensos.

Calon orang tua angkat juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain tinggal sekurang-kurangnya dua tahun di Indonesia, berusia maksimal 55 tahun, serta lolos asesmen kesehatan fisik dan psikologis.

Menurut Agung, proses pengiriman anak-anak tersebut melibatkan sindikat TPPO sebagaimana terungkap dalam putusan pengadilan di Bandung. Kondisi itu membuat proses pengangkatan anak di luar negeri dinilai cacat prosedur.

Kemensos kini berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura untuk membahas penyelesaian kasus tersebut, termasuk kemungkinan pemulangan anak-anak ke Indonesia.