90 Ton Kratom Senilai Hampir Rp5 Miliar Asal Pontianak Dimusnahkan

PONTIANAK POST – Sebanyak 90,2 ton kratom asal Pontianak, Kalimantan Barat, dimusnahkan Kejaksaan Negeri Kota Semarang bersama Bea Cukai Tanjung Emas, Rabu (4/11/2026). Ribuan kantong kratom tersebut merupakan barang bukti kasus dugaan penyelundupan ekspor ke India yang terungkap pada September 2025.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Agus Rujito mengatakan, pemusnahan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, hakim memerintahkan pemusnahan 3.608 kantong kratom yang disita dari lima kontainer.

Advertisement Kasus ini terungkap setelah petugas Bea Cukai Tanjung Emas mencurigai pengiriman lima kontainer tujuan India. Dalam dokumen pemberitahuan pabean, muatan tersebut tercatat sebagai foodstuff coffee atau bahan pangan kopi.

Namun, pemeriksaan fisik menemukan isi kontainer berupa rajangan daun kering berwarna hijau. Hasil uji laboratorium kemudian memastikan komoditas tersebut merupakan kratom (Mitragyna speciosa).

"Modusnya dengan mengubah invois muatan yang disebut berisi sebanyak 3.600 kantong kopi, yang ternyata berisi kratom," kata Agus.

Advertisement Total barang bukti mencapai 3.608 kantong kratom kasar. Setiap kantong memiliki berat sekitar 25 kilogram dengan nilai keseluruhan diperkirakan hampir Rp5 miliar atau tepatnya Rp4,96 miliar.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tanjung Emas Khoirul Hadziq mengatakan, pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Bea Cukai bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki mesin insinerator di kawasan Industri Terboyo, Semarang.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Agus Yulianto mengungkapkan, pengungkapan berawal dari informasi intelijen yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik pada September 2025.

Petugas menemukan kejanggalan pada jumlah kemasan serta indikasi manipulasi dokumen. Hasil penyidikan menetapkan empat orang berinisial WI, AS, ME, dan MR sebagai tersangka. Mereka diduga memalsukan dokumen pelengkap pabean dengan mengubah keterangan jenis barang.