Investor Pasar Modal Tembus 32,72 Juta, BEI Perkuat Literasi Investasi Lewat CMSE 2026

PONTIANAK POST – Jumlah investor pasar modal Indonesia mencapai 32,72 juta Single Investor Identification (SID) per 15 Oktober 2026. Pertumbuhan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap instrumen investasi, tujuan keuangan, serta risiko yang menyertainya.

Untuk memperluas literasi dan inklusi pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kembali menggelar Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026 pada 5–7 November di Main Hall BEI, Jakarta.

Mengusung tema “Satu Langkah Investasi, Berjuta Peluang Masa Depan”, kegiatan ini menghadirkan seminar, talk show, serta pameran produk dan layanan pasar modal. Masyarakat diajak mengenal pasar modal sekaligus memahami pentingnya perencanaan sebelum mengambil keputusan investasi.

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Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, peningkatan jumlah investor perlu disertai pemahaman yang memadai mengenai berbagai instrumen investasi, tujuan keuangan, dan risiko. Menurutnya, investasi membutuhkan persiapan, perencanaan, serta konsistensi untuk mencapai tujuan keuangan.

“Seperti marathon, investasi bukan sekadar tentang seberapa cepat kita memulai atau seberapa jauh kita ingin melangkah, tetapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri, menjaga ritme, dan tetap konsisten untuk mencapai tujuan,” kata Jeffrey dalam pembukaan CMSE 2026, Kamis (5/11).

Advertisement Dia menambahkan, setiap orang memiliki kemampuan dan tujuan keuangan yang berbeda. Karena itu, pemilihan instrumen investasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta profil risiko masing-masing.

Pesan tersebut sejalan dengan kampanye #AkuInvestorSaham yang diluncurkan BEI pada 10 Agustus 2023. Melalui kampanye itu, BEI mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengenal pasar modal dan berinvestasi sesuai kebutuhan serta kemampuan.

Berdasarkan data BEI per 15 Oktober 2026, jumlah investor pasar modal tercatat sebanyak 32.723.392 SID. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.301.974 SID merupakan investor saham.

CMSE 2026 menghadirkan sejumlah agenda edukasi selama tiga hari. Pada Kamis (5/11), kegiatan meliputi seremoni pembukaan, Galeri Investasi BEI Award 2026, serta seminar utama bertajuk “Indonesia’s Economic & Investment Outlook”.

Pada Jumat (6/11), agenda dilanjutkan dengan peluncuran Indonesia ESG Bond Index oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI). Pengunjung juga dapat mengikuti sesi edukasi mengenai perencanaan keuangan, pilihan instrumen investasi, dan pasar modal syariah.