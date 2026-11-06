Kalbar Andalkan GERAI-KU dan SIDEKAP, Dua Inovasi Masuk Penilaian IGA 2026

PONTIANAK POST – Kalimantan Barat untuk pertama kalinya masuk nominasi Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Dalam penilaian tersebut, Pemprov Kalbar mengandalkan dua inovasi unggulan, yakni GERAI-KU di sektor pangan dan SIDEKAP di bidang pelayanan kesehatan.

Kalbar menjadi satu dari 57 pemerintah daerah yang masuk nominasi. Gubernur Kalbar Ria Norsan memaparkan perkembangan dan capaian inovasi daerah secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (5/11). Pemaparan dinilai dewan juri dari unsur Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Metro TV, dan Tribunnews.

Norsan mengatakan, masuknya Kalbar dalam nominasi menjadi motivasi untuk memperkuat budaya inovasi. Menurut dia, keberhasilan inovasi tidak hanya diukur dari penghargaan, tetapi juga manfaatnya bagi masyarakat.

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“Masuknya Kalimantan Barat dalam nominasi IGA 2026 merupakan sebuah capaian sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan. Namun, yang paling penting bukan sekadar penghargaan, melainkan bagaimana inovasi yang dikembangkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Pada 2026, Kalbar mencatat 76 inovasi daerah. Sebanyak 67 inovasi atau 88,16 persen telah diterapkan, enam inovasi atau 7,89 persen masih dalam tahap inisiatif, dan tiga inovasi atau 3,95 persen dalam tahap uji coba. Dari jumlah tersebut, 53,95 persen merupakan inovasi digital dan 46,05 persen non-digital.

Advertisement GERAI-KU dikembangkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap telur dan daging ayam dengan menghubungkan peternak atau produsen langsung kepada konsumen. Inovasi ini bertujuan memangkas rantai distribusi, memberikan kepastian harga bagi peternak, serta menyediakan produk dengan harga lebih terjangkau.

GERAI-KU juga mendukung pengendalian inflasi, stabilisasi pasokan pangan, pengembangan UMKM peternakan, dan pelaksanaan pasar murah. Pada Januari–Oktober 2026, inovasi ini memfasilitasi distribusi 91.968,34 kilogram produk dengan nilai transaksi Rp2,57 miliar. Manfaat ekonomi bagi konsumen tercatat Rp514,4 juta, sementara volume distribusi meningkat 90,7 persen dibandingkan 2025. Inovasi ini juga telah direplikasi di Kabupaten Sintang dan Ketapang.

Sementara itu, SIDEKAP atau Sistem Pelaporan Insiden Terintegrasi dikembangkan untuk meningkatkan keselamatan pasien melalui pelaporan insiden secara digital. Sistem ini menggantikan mekanisme manual berbasis kertas dan mencakup proses pelaporan, verifikasi, analisis, hingga tindak lanjut.

SIDEKAP menerapkan prinsip No Name, No Shame, dan No Blame agar tenaga kesehatan dapat melaporkan insiden tanpa khawatir terhadap identitas, stigma, atau saling menyalahkan. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan kesehatan.

Jumlah laporan melalui SIDEKAP meningkat dari 89 laporan pada 2024 menjadi 204 laporan pada 2025. Pada Januari–Juni 2026, jumlahnya mencapai 392 laporan.