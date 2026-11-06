Karhutla dan Rehabilitasi Hutan Jadi Prioritas dalam Perubahan RPJMD Kalbar 2025–2029

PONTIANAK POST – Perlindungan kawasan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga rehabilitasi ekosistem menjadi sejumlah isu yang dibahas dalam penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat 2025–2029.

Pembahasan tersebut dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar melalui Focus Group Discussion (FGD) penguatan pembangunan kehutanan berkelanjutan di Kantor Bapperida Kalbar, Kamis (5/11).

FGD melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan. Sejumlah perencana di lingkungan Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida juga mengikuti kegiatan tersebut.

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Diskusi bertujuan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan kehutanan yang sedang berjalan sekaligus mempertajam arah kebijakan, strategi, program prioritas, indikator kinerja, dan kebijakan kewilayahan untuk periode 2027–2029.

Pembahasan mencakup sejumlah isu strategis, antara lain perlindungan kawasan hutan, pengendalian karhutla, rehabilitasi hutan dan pemulihan ekosistem, perhutanan sosial, serta pengembangan hasil hutan bukan kayu.

Advertisement Selain itu, peserta membahas optimalisasi pembiayaan kehutanan, penguatan data dan indikator ekonomi kehutanan, serta integrasi program kehutanan dengan sektor dan wilayah lainnya.

Penyusunan perubahan RPJMD tersebut juga diarahkan agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011–2030.

Melalui FGD ini, Bapperida Kalbar mengharapkan masukan dari berbagai pihak dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan, program prioritas, target pembangunan, lokasi intervensi, serta kebutuhan pendanaan yang realistis.