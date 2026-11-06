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Metropolis

Kapolda Kalbar Ingatkan Enam Pesan Presiden, Polisi Diminta Jaga Kepercayaan Publik

H
Penulis: Hari Kurniathama
Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar saat kunjungan kerja ke Kota Singkawang, Kamis (5/11).
Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar saat kunjungan kerja ke Kota Singkawang, Kamis (5/11).

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PONTIANAK POST – Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar menyampaikan enam pesan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Polres Singkawang dalam kunjungan kerja perdananya ke Kota Singkawang, Kamis (5/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda juga meresmikan Rumah Doa Polres Singkawang dan mengecek lingkungan markas komando (Mako) Polres Singkawang.

Enam pesan Presiden yang disampaikan meliputi menjaga kepercayaan masyarakat, dekat dengan masyarakat, menegakkan hukum secara adil, meningkatkan profesionalisme, memperkuat sinergi, serta terus berbenah dan tetap rendah hati.

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Kapolda menegaskan, semangat Polisi Bersama Masyarakat memiliki makna mendalam karena Polri berasal dari masyarakat dan merupakan bagian dari masyarakat.

"Oleh karena itu, setiap pelaksanaan tugas kepolisian harus memberikan manfaat nyata dan dampak positif bagi kehidupan masyarakat," katanya.

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Ia juga mengingatkan personel agar menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, menghindari pelanggaran hukum, bijak bermedia sosial, tidak mudah terprovokasi, serta terus meningkatkan wawasan dan profesionalisme.

Selain itu, personel diminta menjaga sumber daya alam Indonesia dan tidak membiarkan terjadinya pelanggaran. Mereka juga diarahkan mendukung enam program prioritas Polda Kalbar, yakni menciptakan ruang publik yang aman, tertib, dan nyaman; menangani musuh bersama; menjaga stabilitas ekonomi; mendukung program prioritas Presiden; mengamankan sumber daya alam dan wilayah perbatasan serta tanggap bencana; dan memperkuat pembinaan internal.

Kapolda mengajak seluruh personel membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan dengan hati, memperkuat kebersamaan, menjaga kerendahan hati, dan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui sikap adil dan profesional, bebas dari pungutan liar maupun suap, serta pelayanan yang tulus.

Melalui kunjungan tersebut, ia berharap personel Polres Singkawang semakin solid, humanis, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

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Editor : Rafael B. Junior
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