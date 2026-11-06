Wawako Pontianak Minta Pengawasan Belanja Daerah Diperketat agar Anggaran Tepat Sasaran

PONTIANAK POST - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan meminta seluruh perangkat daerah memperkuat pengawasan internal dan manajemen risiko dalam pengelolaan belanja daerah. Langkah tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran tepat sasaran, tidak boros, serta menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Ia mengingatkan, setiap perangkat daerah harus mampu mengenali berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan. Risiko tersebut perlu diantisipasi melalui sistem pengendalian yang terukur dan sesuai ketentuan.

Menurut Bahasan, akuntabilitas tidak boleh hanya dibangun pada tahap pelaporan. Prinsip tersebut harus diterapkan sejak proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga evaluasi agar potensi penyimpangan dapat dicegah lebih awal.

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"Akuntabilitas harus dibangun sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga evaluasi, sehingga potensi kesalahan dapat dicegah sejak dini," ujarnya di Pontianak, kemarin.

Bahasan juga menyoroti pentingnya transparansi dalam menyikapi aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pemerintah, katanya, perlu menjelaskan alasan suatu usulan dapat direalisasikan atau harus ditunda berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Advertisement "Tidak semua usulan masyarakat bisa kita penuhi seratus persen. Tentu harus dipilih berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Tetapi semuanya harus dijelaskan secara terbuka," katanya.

Dalam hubungan kerja dengan DPRD, Bahasan mengingatkan agar pembahasan program dan anggaran tetap berpedoman pada peraturan. Kepentingan politik, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum.

Ia turut menekankan peran Inspektorat sebagai mitra perangkat daerah. Lembaga tersebut tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga membantu mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki tata kelola, dan memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan diselesaikan.

Sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Bahasan menegaskan, keberhasilan belanja daerah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Hasil program dan manfaatnya bagi masyarakat harus menjadi tolok ukur utama.