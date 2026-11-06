Kawal Tata Kelola Anggaran, Kemenkum Kalbar Bedah Raperwali Keuangan Kota Pontianak

PONTIANAK POST – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersiap menerapkan tata kelola keuangan daerah berbasis digital (paperless) pada tahun anggaran 2027 mendatang. Guna mewujudkan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat turut dilibatkan untuk mematangkan Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembahasan strategis ini digelar di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Kamis (5/11). Agenda sinkronisasi regulasi tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pontianak, Ismail.

Turut hadir dalam forum ini adalah perwakilan Bagian Hukum, Inspektorat, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak. Sementara itu, delegasi Kanwil Kemenkum Kalbar diwakili langsung oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Erna Rahayu, yang hadir didampingi peserta MagangHub, Orien Meidina Raihan.

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Dalam pemaparannya, pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak menjelaskan bahwa perumusan regulasi ini merupakan turunan langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Beleid ini dirancang khusus untuk memperjelas wewenang pengelola anggaran, menyederhanakan rantai birokrasi administrasi, sekaligus mengakomodasi dinamika kebutuhan lokal di daerah.

Merespons draf tersebut, Erna Rahayu memberikan sederet masukan krusial terkait aspek substansi maupun teknik penyusunan perundang-undangan. Catatan perbaikan yang diusulkan mencakup penyederhanaan judul regulasi, penyesuaian konsiderans, perbaikan norma pada Pasal 2, hingga penataan ulang sistematika lampiran aturan.

Advertisement Seluruh peserta rapat juga bersepakat bahwa substansi regulasi daerah ini tidak boleh berbenturan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Sinkronisasi pembagian wewenang antar-pengelola keuangan menjadi fokus utama agar penyelenggaraan birokrasi di Kota Pontianak berjalan semakin efisien dan tepat sasaran.

Menyikapi agenda pendampingan ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal produk hukum di daerah. Ia menyebut bahwa pendampingan hukum mutlak diperlukan agar regulasi yang lahir tidak sekadar rapi secara teknis, tetapi juga harmonis dan aplikatif.

Menurut Jonny, kualitas sebuah peraturan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menjawab tantangan penyelenggaraan tata pemerintahan di lapangan. Regulasi yang prima juga harus mampu menghadirkan kepastian hukum yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.