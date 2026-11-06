Forum Bisnis Paten 2026 Usai, Kemenkum Kalbar Siap Pacu Hilirisasi Inovasi Potensi Daerah

PONTIANAK POST – Ajang prestisius Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) Tahun 2026 yang berlangsung selama tiga hari akhirnya resmi ditutup pada Kamis (5/11/2026). Bertempat di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), penutupan ini menjadi tonggak penting kolaborasi multi-sektor dalam memacu hilirisasi paten inovasi anak bangsa.

Rangkaian acara di hari pemungkas ini difokuskan pada penguatan inovasi di sektor pangan dan agroindustri dengan mengusung tema besar Pitching, Kisah Sukses & Penutupan Resmi. Agenda dibuka lewat sesi Patent Townhall Pitching 4 yang memberi panggung bagi raksasa industri seperti PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), dan PT Dua Kelinci.

Para perwakilan perusahaan tersebut membedah ragam potensi pemanfaatan teknologi dan Kekayaan Intelektual (KI). Tujuannya tak lain untuk menggenjot volume produktivitas, mengawal kualitas produk, hingga memacu daya saing industri di pasar global.

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Diskusi kemudian berlanjut pada talk show bertajuk Mendorong Inovasi Berbasis Paten, Industrialisasi, dan Daya Saing Bisnis. Forum yang menghadirkan delegasi dari tiga kementerian—Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian UMKM—ini mengulas tuntas berbagai kebijakan afirmatif pemerintah.

Topik diskusi mencakup insentif super tax deduction bagi kegiatan riset, strategi adopsi teknologi, hingga optimalisasi paten untuk menaikkan kelas produk-produk UMKM. Tak sekadar bertukar teori, FBPI 2026 juga menghadirkan sesi Success Stories of Technology Commercialization yang sarat inspirasi dari para praktisi dan inventor.

Advertisement Salah satu kisah sukses yang paling mencuri perhatian adalah kiprah Prof. Dr. Ir. Subagjo, DEA, dengan mahakarya Katalis Merah Putih. Pencapaian sang profesor menjadi bukti nyata bahwa sinergi solid antara penemu, lembaga riset, dan pihak industri adalah kunci utama kemandirian teknologi nasional.

Antusiasme publik terhadap pameran inovasi ini rupanya sangat luar biasa. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang melaporkan bahwa ajang FBPI 2026 sukses menyedot perhatian 5.863 pengunjung dari berbagai latar belakang.

Bukan sekadar ajang kumpul-kumpul, forum ini berhasil menghimpun 259 portofolio paten, dengan 218 paten masuk dalam katalog dan 21 lainnya memukau pengunjung di area showcase. Lebih menggembirakan lagi, tercatat ada 133 sinyal ketertarikan dari pihak industri untuk meminang berbagai teknologi yang dipamerkan.

Sebagai bukti komitmen nyata, forum ini juga menjadi saksi penandatanganan sejumlah perjanjian lisensi Kekayaan Intelektual antara pemilik paten dan pihak industri. Pada momentum emas ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual turut meluncurkan platform digital IPBridge (Intellectual Property Business Bridge) yang dapat diakses melalui portal ipbridge.dgip.go.id.

Hadir memantau langsung dari awal hingga penutupan acara, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, mengaku mendapat banyak referensi berharga. Ia memandang pameran berskala nasional ini sebagai cambuk bagi setiap daerah untuk lebih serius mengelola hasil riset agar tak sekadar menjadi dokumen berdebu di laci laboratorium.