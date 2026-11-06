Tingkatkan Mutu Pengawasan, Kemenkum Kalbar Hadiri Bimbingan Teknis Pengawas Notaris di Jakarta

PONTIANAK POST – Upaya menjaga muruah dan profesionalisme jabatan notaris terus dilakukan secara berkesinambungan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat. Komitmen ini diwujudkan dengan mengirimkan delegasi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengawas Notaris bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) yang berlangsung di Hotel Gran Melia, Jakarta, pada 4 hingga 7 November 2026.

Agenda berskala nasional yang diinisiasi oleh Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) ini mempertemukan perwakilan MPDN dari seluruh penjuru Nusantara. Pertemuan ini dirancang khusus untuk menyamakan frekuensi pemahaman terkait tugas, fungsi, serta kewenangan strategis dari Majelis Pengawas Notaris di lapangan.

Pada hari pertama pelaksanaan, Rabu (4/11), kegiatan dibuka dengan diskusi internal yang dipandu langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Tekpim) BPSDM Kementerian Hukum, Mutia Farida. Sesi ini membedah pemetaan kebutuhan pelatihan demi mendongkrak kompetensi para anggota MPDN, khususnya dalam penanganan pengaduan dan mekanisme pemeriksaan.

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Memasuki hari kedua, Kamis (5/11/2026), Direktur Perdata memaparkan laporan strategis yang menyoroti urgensi implementasi cyber notary sebagai wujud transformasi digital di ranah layanan Administrasi Hukum Umum. Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Dirjen AHU yang menekan pentingnya ekosistem digital terintegrasi antara MPD, MPW, dan MPP untuk mempercepat laju birokrasi pengawasan.

Dalam arahannya, Dirjen AHU juga mengingatkan bahwa jajaran MPD merupakan garda terdepan dalam penegakan disiplin notaris di daerah. Oleh karena itu, sinergi yang kokoh antara Pengurus Daerah dan MPD menjadi syarat mutlak agar pengawasan berjalan efektif, objektif, dan tepat sasaran.

Advertisement Diskusi semakin hangat kala anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN), Ismiati Dwi Rahayu, mengupas tuntas konstruksi hukum dan regulasi penjatuhan sanksi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Di sesi berikutnya, anggota MPPN lainnya, Fardian, membekali peserta dengan tata laksana pemeriksaan notaris, termasuk dinamika aturan pendampingan kuasa hukum hingga pelaksanaan putusan.

Menyikapi urgensi acara ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menilai bahwa penguatan kapasitas para pengawas adalah investasi kelembagaan yang sangat krusial. Menurutnya, pemahaman yang mumpuni akan memastikan pelaksanaan jabatan profesi notaris senantiasa berjalan di atas rel peraturan perundang-undangan yang berlaku.