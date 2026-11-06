Kawal Progres Pembangunan, Kemenkum Kalbar Sambut Peninjauan Rehabilitasi Gedung dari Tim Pusat

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus mematangkan kesiapan sarana dan prasarana guna menunjang kinerja para pegawainya. Langkah progresif ini diwujudkan dengan menyambut kunjungan kerja Tim Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI terkait agenda percepatan dukungan manajemen Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada 3–5 November 2026.

Dalam lawatan dinas tersebut, tim dari pusat terjun langsung mengawasi progres rehabilitasi gedung secara menyeluruh, mulai dari lantai 3, lantai 2, hingga lantai 1. Di sela-sela peninjauan fisik, para evaluator turut menyuntikkan berbagai arahan teknis agar proses konstruksi tetap mematuhi standar keselamatan dan bisa rampung sesuai tenggat waktu yang disepakati.

Tidak hanya menyoroti urusan wujud fisik bangunan, tim ini juga membedah secara rinci aspek perencanaan serta kewenangan tata kelola anggaran. Pengawasan berlapis ini sengaja dihadirkan demi menjamin setiap rupiah dana rehabilitasi terserap secara transparan, akuntabel, dan sejalan dengan kemajuan konstruksi di lapangan.

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Menanggapi kunjungan strategis ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyambut baik langkah evaluasi menyeluruh dari jajaran pusat. Ia memandang agenda peninjauan ini sebagai momentum esensial untuk memastikan revitalisasi ruang kerja berjalan sesuai cetak biru perencanaan awal.

Menegaskan keseriusan lembaganya, Jonny menjamin seluruh jajarannya siap mengawal proyek perbaikan fasilitas tersebut dengan saksama. “Rehabilitasi gedung ini merupakan bagian dari upaya kami dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor. Kami berkomitmen mengawal setiap tahapan pekerjaan agar berjalan sesuai ketentuan, mengutamakan keselamatan, serta dapat diselesaikan tepat waktu dan dengan penggunaan anggaran yang akuntabel,” ujarnya.